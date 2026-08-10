Galluzzo, martedì 28 luglio i funerali di Samuele Spinelli

GALLUZZO (FIRENZE) – I funerali di Samuele Spinelli, il giovane di 28 anni morto in Spagna all'inizio di giugno in circostanze ancora da chiarire, si terranno martedì 28 luglio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe al Galluzzo. Da oggi, lunedì 27 luglio, la salma è stata esposta presso la Misericordia del Galluzzo. Lo ha comunicato la famiglia.

Martedì, prima della cerimonia, verso le 14:00 è previsto anche un corteo con moto e motorini organizzato dagli amici di Samuele.

Il corteo partirà dalla Misericordia, passerà da San Felice e accompagnerà il feretro fino alla chiesa di San Giuseppe per la cerimonia funebre. “Mi scuso in anticipo se ci sarà un po’ di rumore – scrive il babbo – spero nella partecipazione di tante persone e amici di Samuele. Grazie”.

L'edizione 2026 della Palla Pillotta, il calcio storico del paese è stata dedicata proprio allo "Squalo", soprannome con cui era chiamato Samuele Spinelli.