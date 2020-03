Vento su Firenze

La segnalazione della Sala di Protezione civile. Ecco dove nevica. Sulla E45 dalle prime ore di questa mattina attivato il filtraggio dei mezzi pesanti

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi 25 marzo e domani 26 codice giallo per vento su tutte le aree della Città Metropolitana e codice Giallo per neve per le aree del Valdarno Superiore, Mugello e Valdisieve e Romagna-Toscana.

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è attivo dalle prime ore di questa mattina il divieto di transito per i mezzi pesanti, come previsto dal piano neve, nel tratto appenninico tra Bivio Montegelli (FC) e San Sepolcro (AR). Le deviazioni sono indicate sul posto tramite l’attivazione dei filtri a Cesena Nord e San Sepolcro. Al momento è inoltre temporaneamente chiusa la carreggiata sud (direzione Roma) per tutti i veicoli in corrispondenza dello svincolo di Bagno di Romagna. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Mezzi e personale Anas (Gruppo FS Italiane) stanno operando al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Previsti venti da nord-est con forti raffiche sull'Appennino e aree collinari. Cumulati poco abbondanti in collina e montagna.