Venice Cocktail Week 2021

Un’intensa settimana di incontri e condivisione con il Patrocinio della Città di Venezia nei migliori 26 cocktail bar della città, per mettere in luce i locali veneziani sotto un’ottica diversa da quella più tradizionale alla quale fino ad ora siamo stati abituati.

“Si allunga l’elenco di eventi internazionali ospitati da Venezia negli ultimi mesi - dichiara l'assessore al Turismo Simone Venturini - Moda, arte, spettacoli, enogastronomia e ora anche la mixology di altissimo livello. Siamo particolarmente felici dell’arrivo in città della Cocktail Week, un’occasione importante per raccontare al mondo la grande professionalità dei nostri barmen e la qualità dei prodotti utilizzati. Un ringraziamento dunque a Paola Mencarelli e a tutta la squadra Venice Cocktail Week!”

Nei 7 giorni del festival ognuno dei 26 Cocktail Bar ha dato vita a una Cocktail List esclusiva ideata ad hoc per l’evento dedicato alla mixology veneziana. Tutto è stato arricchito da Masterclass, Night Shift e serate a tema con guest di fama internazionale, ma anche da iniziative culturali e attività ricreative per avvicinare il grande pubblico alla scoperta di un’altra Venezia.

Quattro erano le categorie dei drink presentate nelle Cocktail List #VCW21 dei 26 locali selezionati.

Signature Cocktail. Un drink di libera creazione rappresentativo del cocktail bar durante VCW21

Winter Cocktail. Un drink caldo per scaldare gli animi durante il freddo periodo invernale

Twist on Spritz. Un twist sullo Spritz, cocktail tradizionale di Venezia

Cocktail RiEsco a Bere Italiano. Un drink dedicato al MADE IN ITALY con i prodotti italiani delle aziende partecipanti a RiEsco a Bere Italiano.

Il format Cocktail Week, nato a Londra nel 2008, è stato portato in Italia da Paola Mencarelli nel 2016, quando decise di organizzare nella sua Firenze la prima edizione di Florence Cocktail Week. Visto il successo della kermesse Toscana nel 2020 Aman Venice ha chiesto alla stessa Paola di esportare il format anche a Venezia, per organizzare così nella Serenissima la prima kermesse veneziana dedicata alla mixology.

“In questo anno così particolare noi non ci siamo arresi ed abbiamo deciso di raddoppiare portando il nostro format Cocktail Week a Venezia” Conclude Paola Mencarelli “Sarà un’edizione insolita per questo tipo di manifestazione che predilige la bella stagione, ma riscalderemo questa splendida città d’arte e di cultura a suon di shaker e di cocktail.”

Di seguito la lista dei 26 Cocktail Bar che hanno partecipato a questa prima edizione della Venice Cocktail Week e che abbiamo visitato, luoghi che vi consigliamo in primis per la bravura dei Bartender ma anche per la magia che sprigionano molti di loro.