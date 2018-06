Venerdì Valeria Marini a Pietrasanta

La bionda diva guest star dell'inaugurazione del locale Sushi Jazz

E' stata la più attesa e sicuramente la più selfata della serata. La bionda diva Valeria Marini è stata la guest star dell'inaugurazione del nuovo locale Sushi Jazz in via Stagio Stagi a Pietrasanta, la scommessa imprenditoriale dell'amica Roberta Torres, in arte Madame Betty, l'ex dj di Madonna e unica regina della consolle ad utilizzare ancora i vinili.In tantissimi sono accorsi all'opening del ristorante, completamente ispirato agli anni Venti e alle atmosfere del proibizionismo, che ha proposto cucina giapponese con un richiamo ai romantici fasti dei primi del Novecento: cameriere abbigliate in stile charleston, barman con bretelle e papillon, bicchieri originali dell'epoca, effetti dorati sulle pareti e finiture in ferro battuto. Infatti l'inaugurazione è stata salutata da esibizioni canore con microfoni vintage, ballerine dal look impreziosito da perline e piume e il sound swing degli Escodamè.

Presenti nomi del mondo della moda, la cantante Ania J di Fashion Tv, l'opinionista dei salotti di Barbara d'Urso, Patrizia Groppelli con il compagno Alessandro Sallusti direttore de Il Giornale.

Poco prima delle 23 ecco arrivare Valeria Marini, con un lungo abito nero in pizzo con uno scollo mozzafiato sulla schiena, circondata da un codazzo di collaboratori e disponibile a fotografarsi con i tanti fan. "Ho un bellissimo ricordo della Versilia _ ha detto _ sono venuta spesso per lavoro e per vacanza ed è un posto meraviglioso. Pietrasanta poi ha davvero un'atmosfera particolare ed è importante tributare un plauso ad una donna imprenditrice: ce ne sono sempre di più a conquistare il mondo con idee vincenti". La Marini, che non ha fatto mistero di avere un nuovo amore, e di aver recentemente declinato l'offerta di partecipazione ad un importante reality, ha anticipato poi di avere importanti progetti lavorativi. "Anche se non mi sento una diva, ma una donna del popolo"."L'epoca delle discoteche è tramontata _ ha aggiunto Roberta Torres _ oggi la clientela preferisce un ambiente dove staccare la spina e ascoltare buona musica. Amo Pietrasanta e ho voluto creare una situazione nuova, di qualità e che resterà aperta tutto l'anno".

Sushi Jazz rimarrà aperto tutti i giorni dalle 18,30 per un aperitivo o per la cena.