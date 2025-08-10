Variante di Grassina, via al secondo lotto dei lavori. A dare inizio ai cantieri, martedì 12 agosto alle ore 15.30 in località Capannuccia a Bagno a Ripoli (via di Tizzano, altezza Fendi Factory), saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti. Presenti inoltre il Comune di Greve in Chianti con Paolo Sottani e il Comune di Impruneta, i tecnici degli enti e i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori, la Rosi Leopoldo Spa.

Il secondo lotto della Variante alla SR 222 – Via Chiantigiana collegherà la frazione di Capannuccia (nel comune di Bagno a Ripoli) alla località Le Mortinete nei pressi dell'Ugolino (nel comune di Greve in Chianti) completando il tracciato originario e consentendo anche ai flussi provenienti da Strada in Chianti di bypassare l’abitato di Grassina.