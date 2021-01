Vaccino Covid: in chiusura le pre-adesioni per operatori sanitari e socio-sanitari

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale

Vaccino anti-Covid: si chiudono lunedì 25 gennaio, alle ore 12, le pre-adesioni della fase 1 per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture pubbliche e private accreditate, per il personale delle Rsa e per tutti gli altri professionisti sanitari, anche privati, operanti in Toscana. La possibilità di pre-aderire è rivolta anche a coloro che non hanno potuto farlo in occasione della finestra aperta tra il 15 e il 18 dicembre 2020, se appartenenti alle categorie indicate. La riapertura delle pre-adesioni, ovvero le manifestazioni di interesse rispetto alla volontà di vaccinarsi per gli aventi diritto in questa fase, è finalizzata a garantire la miglior organizzazione possibile. Ciò anche al fine di gestire nel modo più efficace le prossime riaperture delle prenotazioni per la somministrazione delle prime dosi, in relazione alla progressiva disponibilità di vaccini.

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 82.587 vaccinazioni, 4.329 in più rispetto a ieri (+5,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 6° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 79% delle 104.590 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 2.218 per 100mila abitanti (media italiana: 2.241 per 100 mila).

Prosegue il piano elaborato ed attuato dall’Azienda USL Toscana nord ovest che prevede in questa prima fase di raggiungere operatori del sistema sanitario e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali. A ieri (23 gennaio) le vaccinazioni effettuate erano 17.544di cui 16.078 per prime dosi tra operatori sanitari (12.800), altro personale (786) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (2.492). Sono stati vaccinati 5.548 uomini e 10.530 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (22 gennaio), apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 4.2157; segue la fascia d’età 40-49 con 2.933 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 2.750;poila fascia 30-39 con 2.204; la fascia 20-29 con 1.568; la fascia 80-89 con 871; segue la fascia 70-79 con 743 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 727. Anche nelle RSA si sta rispettando la tabella di marcia concordata con la Regione Toscana, grazie ai 24 team vaccinali composti da medici, infermieri, OSS, assistenti sanitari, sociali e amministrativi operativi su tutto il territorio e risulta che, a ieri, sia stato vaccinato il 91% del totale dei “vaccinabili”.

E’ comunque possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti- Covid grazie al nuovo portale web regionale, on line dallo scorso 7 gennaio 2021.