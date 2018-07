Un’Estate all’insegna dell’eccellenza a Rocca di Montemassi e Castello di Albola

All’evento “Al Cinema con Gusto”, in programma questa sera, che vedrà un altro appuntamento il 21 agosto, seguirà il 29 luglio l’evento “Brunch in vigna”

19 luglio 2018 - Un fine luglio all’insegna dei vini delle tenute toscane della famiglia Zonin: l’eccellenza delle produzioni dell’azienda in Chianti Classico e di quella in Maremma, cioè di due delle nove tenute italiane di ZONIN1821, sarà protagonista di due appuntamenti in cui tradizione culinaria, vino ma anche arte si mescolano dando vita ad un connubio di cultura e enogastronomia.

In particolare, il primo dei due eventi si terrà oggi giovedì 19 luglio a partire dalle ore 19, un evento che nasce proprio sotto la luce dell’armonia tra enogastronomia e cinema, “Al Cinema con Gusto”. La serata si svolgerà nel suggestivo giardino di Rocca di Montemassi, a Roccastrada, a pochi km dalla costa e da Grosseto, e prenderà il via con un aperitivo conviviale da consumare al fresco degli ulivi, con degustazione dei vini della tenuta e di gustosi assaggi della filiera gastronomica grossetana. Alle ore 21.15, seguirà la proiezione del film “Soul Kitchen” con una presentazione del giornalista Giovanni Pellicci.

La rassegna estiva tra i vigneti di Rocca di Montemassi proseguirà in agosto, con l’appuntamento in programma martedì 21 agosto con la proiezione del film “Quanto basta” accompagnato anche in questo caso da un aperitivo a base di vini della “fattoria green” della famiglia Zonin.

Un altro importante appuntamento che vede protagonista l’azienda vitivinicola leader in Italia e all’estero si terrà il 29 luglio alle 12.30 presso il Castello di Albola a Radda in Chianti. Questa volta una selezione dei migliori Sangiovese della tenuta accompagneranno un delizioso brunch stellato ideato dallo Chef Saporito.

“Ancora una volta il vino si conferma il trait d’union ideale tra cultura, arte e convivialità, ma soprattutto, ancora una volta l’eccellenza dei nostri vini toscani trova la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico” Ha sottolineato il Direttore delle aziende vinicole Castello di Albola e Rocca di Montemassi, Alessandro Gallo. “Le nostre tenute sono il palcoscenico ideale per questo connubio, essendo in grado di abbinare la bellezza architettonica e paesaggistica alla forte connotazione agricola ed enologica che ci consentono di proporre etichette eleganti e profondamente radicate nello splendido territorio che ci ospita”.

Per prenotazioni: info@roccadimontemassi.it - tel. +39 0564 579700 // info@albola.it - tel. +39 0577 738019