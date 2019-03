Un celebre Bartender per un aperitivo Divino

Stasera la festa di DìWine per Alex Siliberto all’AC Hotel Firenze

Alex Siliberto è stato eletto personaggio dell'anno nella categoria Barman all'11ª edizione del sondaggio di Italia a Tavola. Per celebrare la vittoria, «DìWine Aperitif Made in Florence», di cui è brand ambassador, ha organizzato stasera un evento a Firenze dietro il bancone dell’AC Hotel by Marriott.

Alex Silibero è un big della mixology (immortalato da Vogue Italia) e pluricampione dell’Associazione barmen italiani Professional. Oltre che per i suoi cocktail è celebre per il progetto “The Towers”, un programma didattico sui grattacieli del mondo da Milano (cocktail esclusivo dedicato al Bosco Verticale dell’architetto Stefano Boeri) a New York (dall’Empire State Building) sino allo Shanghai World Financial Center e al Taipei 101 di Taiwan.

DìWine è un vino fortificato e aromatizzato artigianale, da gustare liscio, come aperitivo con ghiaccio, dopo cena come digestivo, o per creare cocktail originali. Viene prodotto in esclusiva dall’azienda agricola Le Cantinacce con vino del Chianti, alcool, agrumi di Sicilia e vaniglia. Imbottigliato a 23°, è un prodotto ideale per la mixologia, in alternativa al vermouth (nei twist di Americano, Negroni, ecc.), ma che si può consumare anche in accompagnamento a cioccolata, o ai tradizionali dolci toscani.

“La ricetta segreta di famiglia risale alla fine del 1800, al mio bisnonno Egisto -spiega a Nove da Firenze Gabriele Giotti, protagonista con la moglie Chiara Pettini del rilancio imprenditoriale di questa bevanda delle campagne toscane- Fu dimenticata fino a quando ne ritrovammo la ricetta nei vecchi registri di cantina. E fu un attimo immaginare di riprenderne la produzione. Anche se il percorso di sperimentazione e verifica della preparazione, prove di imbottigliamento e registrazione del brevetto alimentare ha richiesto quasi due anni di lavoro”.

Lanciato durante l’edizione 2018 della Florence Cocktail Week, il prodotto sta cominciando a ottenere il riconoscimento del mercato, in Italia e anche in Usa.