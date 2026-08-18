Ultimi giorni per 'Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti'

Firenze, 17 agosto 2026 – Ultimi giorni di apertura per “Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti”, la mostra ospitata in Palazzo Medici Riccardi fino a martedì 25 agosto 2026.

Promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E, l’esposizione, curata da Lucia Mannini, ricostruisce il clima di straordinaria creatività che caratterizzò Firenze negli anni Venti del Novecento. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti pubblicitari e oggetti di design raccontano il dialogo tra artisti, artigiani e manifatture cittadine, capaci di rinnovare la tradizione aprendosi alle avanguardie e al gusto internazionale.

Ad accompagnare le ultime giornate della mostra sarà un ricco calendario di iniziative rivolte ad adulti e famiglie. Le visite guidate sono in programma martedì 18 e 25 agosto alle ore 9.45 e alle ore 11, sabato 22 agosto alle 15 e domenica 23 agosto alle ore 15.

Domenica 23 agosto alle ore 10.30 torna inoltre l’attività per famiglie “Creazioni d’artista, in stile déco”, pensata per avvicinare bambine e bambini dai 4 ai 9 anni alle forme, ai colori e alle atmosfere degli anni Venti.

Tra gli appuntamenti principali figura il workshop “La Tuta di Thayaht a Palazzo Medici Riccardi: un laboratorio tra storia, moda e artigianato”, previsto venerdì 21 agosto alle ore 15.30. Ispirandosi alle creazioni originali di Ernesto Michahelles, in arte Thayaht, esposte in mostra, Palazzo Medici Riccardi si trasformerà per un pomeriggio in un atelier. I partecipanti potranno conoscere da vicino uno dei capi più innovativi della storia della moda italiana: la tuta, concepita a Firenze all’inizio degli anni Venti come abito universale, funzionale ed economico.

Guidati passo dopo passo nel procedimento sartoriale ideato dall’artista, i partecipanti lavoreranno sul cartamodello, scegliendo tra la versione maschile e quella femminile, per poi predisporre e tagliare il tessuto del proprio capo. Al termine dell’attività potranno portare con sé il materiale tagliato, pronto per essere confezionato.

È possibile utilizzare il tessuto messo a disposizione dal museo oppure portare da casa il proprio tessuto, preferibilmente consistente, come cotone pesante o jeans, delle dimensioni di circa tre metri per un metro.

Il workshop, della durata di due ore, è rivolto a giovani e adulti. Il costo è di 2 euro per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze e di 4 euro per i non residenti, oltre al biglietto di ingresso al museo. È prevista la riduzione 2×1 per i soci Unicoop Firenze. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Infine, sabato 22 agosto, grazie alla collaborazione con Art e Dossier e Giunti Odeon, sarà possibile visitare la libreria Giunti Odeon, già cinema teatro Savoia, uno dei luoghi simbolo del gusto déco fiorentino. Le visite gratuite si svolgeranno alle ore 10, 11 e 12, con prenotazione attiva dal lunedì precedente.

Per informazioni e prenotazioni: 055 2760552 o info@palazzomediciriccardi.it.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00, con chiusura il mercoledì.