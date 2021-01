Uffizi, nuovo cda: c'è anche Valdo Spini

Nel consiglio di amministrazione anche un altro ex ministro, il francese Aurélie Filippetti, e il professor Fulvio Cervini

E’ stato nominato dal Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini il nuovo CdA delle Gallerie degli Uffizi. Entrano a far parte dell’organismo due ex ministri: la francese Aurélie Filippetti, scrittrice, docente universitaria e ministro della Cultura e delle Comunicazioni in Francia dal 2012 al 2014 sotto il presidente François Hollande; e Valdo Spini, anch’egli scrittore, già professore di storia delle relazioni economiche internazionali, attualmente presidente dell’Aici (l’associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana) e, dal 1993 al 1994, ministro per l’Ambiente nei governi Amato e Ciampi. Fu proprio Spini, nel 1992, in qualità di Presidente del Comitato per le Celebrazioni di Lorenzo il Magnifico, a promuovere la mostra degli Uffizi dedicata alla ricorrenza, facendo anche restaurare le prime sei sale dell’ala di Levante, liberate poco tempo prima (1988) dall'Archivio di Stato di Firenze, dove l’esposizione ebbe luogo. E’ stato nominato inoltre Fulvio Cervini, professore associato di storia dell'arte medievale nell’ateneo fiorentino.

Il CdA è presieduto dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt e ne fa parte ex lege, in qualità di direttore regionale dei musei della Toscana, Stefano Casciu.

Ne escono, per scadenza del mandato, Paolo Fresco, ex presidente della Fiat, e Marco Cammelli, professore emerito di diritto amministrativo all'Università di Bologna ed ex componente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.