Uffizi Diffusi, Novoli in prima linea

Individuate le possibili sedi

La Commissione cultura e sport, presieduta da Fabio Giorgetti, ha ospitato, in audizione il Presidente dell’Associazione Novoli Bene Comune Piero Osti ed il professor Alberto Di Cintio sul progetto degli Uffizi diffusi e sulla possibilità di ospitare alcune opere della Galleria degli Uffizi nel quartiere di Novoli.

“A seguito di una prima verifica effettuata sono state individuate nelle tre chiese risalenti al Mille: Santa Maria a Novoli in via Lippi e Macia, San Donato in Polverosa e San Cristofaro oltre alla Torre ed alla Villa degli Agli ed a Villa Demidoff come sedi possibili ad ospitare alcune opere della Galleria degli Uffizi nell’ambito del progetto degli Uffizi Diffusi. Dato il legame del quartiere di Novoli con la famiglia dei Medici – spiega il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti – sarebbe auspicabile ospitare alcune opere medicee. Il quartiere di Novoli è stato riqualificato dall’amministrazione comunale ed il passaggio della tramvia ha reso tutto il territorio più attrattivo. Su Novoli – conclude il presidente Fabio Giorgetti – si può lavorare per creare una nuova importante zona culturale di Firenze”.