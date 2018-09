Rispetto ai normali cinema: biglietti veloci, maggiori spazi al bar, offerta food & beverage arricchita, e proiezioni ad alto contenuto qualitativo, elevata risoluzione delle immagini e potenza del suono

UCI Luxe Campi Bisenzio: nuovo concept, esperienza cinematografica ad alta definizione

Ramón Biarnés, Managing Director del Sud-Europa (Spagna, Italia e Portogallo) di Odeon Cinemas Group ha dichiarato: “Con il lancio del concept Luxe, UCICinemas introduce nel mercato italiano un nuovo modo di vivere il cinema, favorendo un’esperienza cinematografica a 360 gradi. Nel momento stesso in cui si entra all’interno delle multisale Luxe, i clienti hanno la possibilità di trovarsi in un contesto in cui, rispetto ai normali cinema, è più facile procedere all’acquisto dei biglietti, usufruire di maggiori spazi nelle aree dedicate ai bar, dove l’offerta food & beverage risulta arricchita, e assistere a proiezioni ad alto contenuto qualitativo, caratterizzata dell’elevata risoluzione delle immagini e dalla potenza del suono. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la soddisfazione dei nostri clienti e, sulla base dei risultati ottenuti all’estero dalle multisale Luxe di Odeon Cinemas Group, ci aspettiamo che anche le multisale italiane Luxe sapranno attrarre in modo immediato il consenso del pubblico”.