Tutto Bach alla Chiesa di San Firenze

Allievo di Igino Sderci e Roberto Ignesti, Claudio Arezio è oggi tra i maggiori epigoni dell’arte liutaria italiana. I suoi strumenti sono realizzati su modelli della scuola cremonese del '700 e nella sua bottega fiorentina è stato modellato il prezioso violino che Neri Nencini imbraccerà giovedì 4 settembre nella Chiesa di San Firenze, maestro concertatore dei Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Il concerto si svolgerà nell’ambito del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900.

Il programma comprende tre composizioni bachiane – “Concerto per oboe in re minore”, “Concerto brandeburghese n.6” e “Concerto per violino oboe e archi in re minore” - che si collocano nello stile concertante del periodo barocco, con richiami all’amato Vivaldi e ampi fraseggi tra le parti. Non manca il “Concerto per oboe e archi” di Alessandro Marcello - di cui Johann Sebastian Bach fece una trascrizione per clavicembalo – tra le pagine di classica più utilizzate dal cinema, in primis “Anonimo veneziano”, che ne impose l’Adagio al grande pubblico.

Solista Davide Guerrieri all'oboe.Riscoprire il fascino e l’eccellenza della tradizione liutaria del territorio. È nato con questo scopo il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900. Ogni serata vede l’impiego di strumenti ad arco plasmati da maestri artigiani e restaurati da mani altrettanto sapienti. Inizio concerto ore 21. Biglietti da 10 a 20 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Intesa San Paolo. Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225.

