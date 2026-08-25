Trovare lavoro e opportunità in Regione Toscana

Ecco i principali bandi di Regione Toscana attualmente attivi come comunicato dal sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika:

Bando parcheggi 2026 - contributi ai Comuni toscani per la realizzazione di parcheggi pubblici. Domande dal 14/9/2026 al 30/11/2026 - info

Sostegno a progetti dedicati a San Francesco, Collodi e Alluvione di Firenze - contributi a Enti locali ed Enti del Terzo settore per progetti culturali e commemorativi dedicati alle tre ricorrenze storiche. Contributo fino a 5.000 euro. Scade 18/09/2026 ore 13 - info

Contributi per la realizzazione e il potenziamento di impianti di trattamento dei rifiuti per il loro recupero - contributi per investimenti finalizzati al recupero dei rifiuti speciali e urbani e allo sviluppo dell'economia circolare. Domande dalle ore 9 del 07/09/2026 alle ore 12 del 23/10/2026 - info

Bando Sistemi museali 2026 - contributi ai Sistemi museali della Toscana per progetti di valorizzazione e sviluppo dell'offerta culturale. Scade 25/09/2026 ore 23:59 - info

Pesca e acquacoltura: indennizzi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti - indennizzi alle imprese del settore per compensare i maggiori costi sostenuti nelle attività di trasformazione e commercializzazione. Scade 15/09/2026 ore 13 - info

Premialità ai Poli Tecnici Professionali 2026 - contributi premiali destinati ai Poli Tecnici Professionali della Toscana per valorizzarne le attività e rafforzare il collegamento tra istruzione e sistema produttivo. Scade 12/10/2026 - info

Apprendistato in duale 2026 - bando per promuovere e diffondere il contratto di apprendistato duale attraverso progetti di informazione, orientamento e formazione che coinvolgano scuole, università, ITS Academy, agenzie formative e imprese. I destinatari delle attività sono giovani fino a 29 anni, inattivi o disoccupati. Scade 30/11/2026 ore 13 - info

Toscana in contemporanea 2026 - contributi per progetti dedicati alla produzione, conoscenza e diffusione delle arti visive contemporanee. Il bando prevede una linea dedicata anche alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni e una premialità per il coinvolgimento di artisti under 35. Scade 23/09/2026 ore 12 - info

Percorsi formativi per ecosistemi produttivi strategici: bando per agenzie - 11 bandi rivolti agli organismi formativi per realizzare percorsi gratuiti nei principali settori produttivi toscani, dalla moda all’ICT, dalla meccanica al turismo. I corsi finanziati saranno rivolti a persone disoccupate, inattive o in CIGS. Scade 30/09/2026 ore 13 - info

Imprese didattiche 2026: bando per Istituti superiori toscani - bando rivolto agli Istituti superiori della Toscana, insieme agli ITS Academy, per realizzare esperienze formative duali che integrino attività scolastiche e formazione on the job, favorendo l’acquisizione di competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Scade 29/10/2026 ore 13 - info

Borse di studio e posti alloggio DSU 26/27 per studenti - bando rivolto agli studenti universitari che prevede, in base ai requisiti richiesti, borse di studio, accesso ai servizi di ristorazione, esonero dalla tassa regionale e posti alloggio per gli studenti fuori sede. Scade 07/09/2026 ore 13 - info

Formazione professionalizzante nelle arti visive contemporanee: bando per giovani artisti - percorsi di formazione e tirocinio rivolti a giovani artisti laureati tra 18 e 30 anni, disoccupati o inattivi, per favorirne la crescita professionale e l’ingresso nel settore culturale. Scade : scadenze varie (ultima 7/9 ore 12) - info

Start Cup Toscana 2026 - premio dedicato alle migliori idee imprenditoriali innovative nate dal mondo della ricerca e delle università toscane, con premi e servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Scade 08/09/2026 ore 23:59 - info

Buoni scuola 2026: bando per i Comuni - contributi destinati alle famiglie con ISEE minorenni fino a 30.000 euro per sostenere le rette delle scuole dell’infanzia paritarie nell’anno scolastico 2026/2027. Le domande sono presentate dai Comuni. Scade 25/09/2026 - info

Percorsi ITS Academy 26/27 - 49 percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore per l’a.f. 2026/27. I progetti sono gratuiti, di durata biennale e si rivolgono a giovani under 35. Scadenze varie (ultima 20/11/26 ore 13) - info

Creazione di impresa: sovvenzioni conto interesse e garanzia - bando per la creazione di impresa dedicata anche ai giovani fino a 40 anni, attraverso sovvenzioni a fondo perduto nella misura del 100% (contributo in c/interessi e in c/commissione di garanzia). Attivo fino a esaurimento fondi - info

Sostegno all’occupazione: incentivi ai datori di lavoro - bando per sostenere l’occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro finanziando l’erogazione di incentivi all’assunzione. Scade: 10/01/2027 - info

Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo - bando rivolto a coloro che hanno perso il lavoro con l’obiettivo di sostenerne il reinserimento nel mercato occupazionale. Prevede l’erogazione di un contributo pari a 500 euro mensili per un massimo di 9 mesi. Attivo fino ad esaurimento fondi - info

Assegno formazione GOL 2026 - Avviso della Regione Toscana per sostenere, tramite assegno formativo, percorsi di aggiornamento e riqualificazione rivolti a persone in cerca di occupazione o ricollocazione. L’intervento favorisce l’acquisizione di competenze utili all’ingresso o al reinserimento nel mercato del lavoro. Scade : 31/07/2027 - info

Contributi per le donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia - Bando che prevede contributi per politiche attive, formazione, voucher di conciliazione vita-lavoro e mobilità, accompagnando concretamente il percorso verso indipendenza e occupazione. Scade : 31/12/2026 - info

Contributi a sostegno dell’assunzione di tirocinanti under 35 - bando gestito da ARTI che crea incentivi all’occupazione ai datori di lavoro privati che procedano all’assunzione di tirocinanti. Scade : 10/01/2027 - info

Corsi formativi gratuiti nelle filiere produttive toscane - bando rivolto a persone disoccupate e inattive per partecipare a numerosi percorsi formativi Scadenze varie - info

Voucher Just in Time per l’occupabilità 2.0 - voucher formativi per sostenere l’accesso a percorsi formativi just in time di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi, tra cui giovani, residenti o domiciliati in Toscana Scade : 31/12/2027 - info

Voucher Just in Time 2025: bando per enti formativi - bando rivolto agli enti formativi per la costituzione di un Catalogo dei soggetti disponibili ad attuare formazione just in time Scade : 31/12/2027 - info

Tirocini curriculari retribuiti: bando 2025/2026 - bando che permette ai soggetti ospitanti (enti e aziende, pubbliche o private) di richiedere un cofinanziamento regionale di 400 euro, nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 600 euro lordi mensili gli studenti che svolgono tirocini curriculari Scade : 31/10/2026 - info

Tirocini non curriculari - cofinanziamento ai soggetti ospitanti che attivano tirocini non curriculari, che si concludono con l’assunzione nei confronti dei beneficiari del programma GOL. Attivo fino a esaurimento fondi - info

Voucher conciliazione vita-lavoro e di mobilità - bando con l’obiettivo di sostenere i percorsi di ingresso e di reinserimento lavorativo, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e mobilità geografica di soggetti disoccupati attivo fino ad esaurimento fondi - info

Conciliazione vita-lavoro per lavoratrici e lavoratori indipendenti - contributi rivolti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari di impresa individuale per sostenere le esigenze di cura e assistenza familiare e favorire la continuità dell’attività lavorativa. Scade 31/10/2027, salvo esaurimento delle risorse - info

Corsi per l’auto imprenditorialità – Yes I Start Up Toscana, Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Toscana. Fino a esaurimento posti disponibili – info

Borse di mobilità professionale in Europa - borse individuali di mobilità professionale per svolgere un’esperienza lavorativa o di tirocinio non curriculare in un Paese dell’Unione Europea o dell’EFTA. Scade : 31/12/2027 - info

Contributi per strutture di servizio pubbliche dei Comuni della Toscana Diffusa - Sostegno ai Comuni della Toscana diffusa per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture pubbliche. Scade : 30/10/2026 12:00 - info

Bando Amianto Edifici Pubblici 2026 - bando destinato agli Enti Locali per interventi di rimozione e corretto smaltimento di materiali contenente amianto (MCA) presente negli edifici pubblici. Scade : 31/8/2026 16:00 - info

Manifestazione di interesse per il reperimento di patrimonio immobiliare da destinare ad emergenza abitativa e/o residenza sociale - Avvisi pubblici finalizzati alla ricognizione del patrimonio immobiliare da destinare, oltre agli alloggi di edilizia sociale tradizionale, anche all’emergenza abitativa con soluzioni diversificate quali il social housing, il senior housing, il co-housing, il co-living e l’housing first. Scade : 30/11/2026 - info

Contributi ai Comuni per i servizi educativi della prima infanzia, bando "Nidi di qualità" 2026-2027 - il bando sostiene, attraverso contributi pubblici, l'accoglienza dei bambini in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità. Scade : 04/09/2026 - info

Sostegno a progetti di produzione di spettacolo dal vivo 2026 - contributi per l'annualità 2026 ai soggetti proponenti progetti di produzione di spettacolo dal vivo. Scade : 15/01/2027 - info

IGP: valorizzazione produzioni artigianali e industriali toscane - bando per la valorizzazione delle produzioni artigianali e industriali caratterizzate da un forte legame con il territorio, favorendo la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Attivo fino a esaurimento fondi - info

Voucher formativi per liberi professionisti 2026 - bando per la concessione di voucher formativi individuali rivolto a liberi professionisti. Scade : 15/09/2026 12:00 - info

IN ATTIVAZIONE NELLE PROSSIME SETTIMANE

Borse DSU 26/27 per dottorandi e specializzandi - borse di studio e posti alloggio per dottorandi e specializzandi iscritti alle Università toscane. Il bando prevede un contributo economico, l’accesso gratuito ai servizi di ristorazione e, per i fuori sede, la possibilità di ottenere un posto alloggio. In attivazione dal 25/09/2026, scadenza 16/11/2026 ore 13 - info

Nel sito di Giovanisì per ulteriori dettagli su ciascun bando e le modalità di partecipazione.