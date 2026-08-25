La Liberazione in Toscana: tra piazze, arte e memoria viva

Come si può mantenere il battito di un ricordo che risale a oltre ottant'anni fa in un’epoca dominata dall’istantaneo? Il rischio è che le date fondamentali della nostra democrazia sbiadiscano in sterili rituali. Eppure, in Toscana, la "memoria viva" sta dimostrando di essere un’energia plastica, capace di trasformare il tessuto urbano e la socialità. Per Empoli e i comuni limitrofi, il 2 settembre non è solo un anniversario, ma un processo di riappropriazione degli spazi e dell'identità collettiva. Attraverso il recupero della toponomastica, l’arte e la festa, la Liberazione continua a parlarci, ricordandoci che la libertà non è un monumento statico, ma un’eredità da abitare.

A Empoli, il cammino verso il traguardo del 2 settembre 2026 segnerà un momento simbolico fondamentale: l'intitolazione di "Piazza 2 Settembre 1944". Non si tratta di una semplice targa, ma della chiusura di un cerchio storico. Dopo la caduta del regime, la città ha iniziato una profonda opera di revisione della propria "pelle" toponomastica: Piazza del Littorio divenne Piazza del Popolo, Piazza Ettore Muti fu trasformata in Piazza Matteotti.

Eppure, mancava ancora un luogo che celebrasse il momento esatto della liberazione dell'intera comunità. Questa nuova piazza sorgerà nella corte tra via Leonardo da Vinci, il Cenacolo degli Agostiniani e la biblioteca, proprio di fronte a Largo della Resistenza, completando un mosaico urbano che vede la partecipazione attiva di ANPI e ANED.

"La data del 2 settembre 1944 è al contempo uno dei punti più alti delle vicende della nostra comunità che ha lottato e ha sconfitto il nazifascismo, ma anche il punto più basso per le macerie fisiche e morali che ha subìto la nostra città, dopo i bombardamenti, le violenze, le rappresaglie degli anni di guerra e del ventennio fascista" dichiara Alessio Mantellassi, Sindaco di Empoli.

Il concetto di Liberazione espresso nei documenti ufficiali non riguarda solo la fine dei combattimenti, ma la rinascita di una comunità "libera e pensante". Questo legame tra libertà e pensiero critico trova la sua massima espressione fisica nella scelta della nuova piazza a Empoli, situata strategicamente proprio accanto alla Biblioteca "Renato Fucini".

Tornare a essere "pensanti" è il tributo più alto che si possa rendere a chi ha pagato il prezzo della dittatura, come i 29 empolesi deportati nei rastrellamenti del 24 luglio. La democrazia, in questo senso, viene celebrata non come un concetto astratto, ma come la possibilità concreta di accedere alla cultura e alla libera circolazione delle idee in spazi pubblici riqualificati.

La memoria non deve essere solo silenzio e deferenza; può e deve essere socialità. Le celebrazioni di Campi Bisenzio per l'82° anniversario dimostrano come i valori antifascisti possano essere trasmessi attraverso la gioia collettiva, coinvolgendo istituzioni come l'Istituto Storico Toscano della Resistenza. Ecco come la comunità riafferma la propria libertà:

Sport e territorio : Una corsa non competitiva di 5 km organizzata da Atletica Campi per riprendersi fisicamente le strade del centro.

Una corsa non competitiva di 5 km organizzata da Atletica Campi per riprendersi fisicamente le strade del centro. Musica e identità : Il corteo accompagnato dalla Banda Michelangiolo Paoli e il concerto "Sing in Swing - Made in Italy" con l' Orchestra OsmannGold .

Il corteo accompagnato dalla e il concerto "Sing in Swing - Made in Italy" con l' . Socialità diffusa: Il ballo nel parco di Villa Montalvo con Alessandra Blu e la tradizionale "cocomerata" offerta dalla Sezione Soci Coop.

Questi momenti trasformano la commemorazione in un'esperienza viva, rendendo la democrazia qualcosa di tangibile e piacevole per le nuove generazioni.

Se la piazza festeggia, il territorio non dimentica il prezzo di quella festa. La commemorazione dell’Eccidio del Padule di Fucecchio (23 agosto 1944) resta un monito necessario contro l'indifferenza. Qui, le truppe naziste, supportate attivamente dai fascisti locali, massacrarono 174 civili, tra cui neonati e anziani, in un'area che abbraccia le province di Pistoia e Firenze.

L'assessora Laura Mannucci, accompagnata dalla Filarmonica "Ferruccio Nucci", ha ribadito un concetto chiave: la memoria deve essere "il futuro". Questo significa che il ricordo del sangue versato a Cintolese, Stabbia o Massarella deve trasformarsi nell'impegno quotidiano per costruire un "nuovo mondo di pace", proteggendo la fragilità della democrazia dalle derive del presente.

La geografia della memoria si sta evolvendo: dai monumenti in pietra si passa ai luoghi della cultura restaurati e alle performance artistiche. A Vinci, l’82° anniversario unisce la cerimonia ufficiale presso il cippo di via Empolese a Sovigliana con la potenza del teatro: lo spettacolo "Evelina e le fate" presso Villa Reghini diventa lo strumento per tramandare la storia attraverso l'emozione.

Allo stesso modo, a Campi Bisenzio, la Liberazione coincide con la restituzione ai cittadini di Palazzo Pretorio. È questa la sintesi perfetta della "memoria viva": restaurare un edificio storico (il passato) per inaugurarlo come nuovo spazio pubblico (il futuro).

Inaugurare una piazza, ballare in un parco o ascoltare una testimonianza storica non sono gesti isolati. Sono impegni civici che trasformano la storia in un'eredità da abitare ogni giorno. Ogni spazio riconquistato, dalla corte della biblioteca a Empoli ai palchi di Vinci, è un tributo a chi ha lottato per permetterci di essere, oggi, una comunità libera.