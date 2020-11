"Treni, una linea diretta dalle Piagge a Rovezzano"

La proposta dell'Associazione Firenze Nord Ovest per collegare due periferie importanti e distanti potrebbe trovare consensi istituzionali. "Sono le periferie belle e storiche, attrattive per la decentralizzazione dei servizi ma ancora messe ai margini della scena amministrativa". Sarebbe sinergica con la crescita del sistema tranviario. "Anche noi siamo Firenze"

L'Associazione Firenze Nord Ovest lancia una interessante idea: unire tramite linea ferroviaria diretta due periferie lontane di Firenze, periferie anche difficili da certi punti di vista: Le Piagge e Rovezzano.

"In vista dei prossimi cantieri della tranvia - si legge in una nota dell'Associazione - , per una svolta green dei trasporti pubblici, per la qualità della vita delle periferie fiorentina è necessaria la cura del ferro. La linea Le Piagge-Rifredi-Statuto(tranvia T1)-Campo di Marte-Rovezzano è fattibile subito e non ha bisogno di lavori ma solo dell'impegno della Regione Toscana, delll’amministrazione comunale e delle Ferrovie dello Stato.

Le stazioni e i binari ci sono già e sono funzionanti. Sul modello delle S.bahn tedesche, Firenze ha bisogno di una linea cittadina che colleghi le periferie, direttamente tra di loro.

Quelle periferie da decenni non più protagoniste della cura urbanistica ma solo di rattoppi emergenziali. Eppure le due periferie sono abitate da cittadine e cittadini, grandi fruitori dei mezzi pubblici. E’ in queste periferie dove il reddito medio si abbassa e dove l’integrazione interculturale è realtà, che vivono molti di quelli per i quali il trasporto privato è un costo proibitivo.

Sono le periferie belle e storiche, attrattive per la decentralizzazione dei servizi ma ancora messe ai margini della scena amministrativa.

Invece è proprio qui, partendo dai bisogni reali dei cittadini e non solo dei turisti, che le amministrazioni possono dimostrare e concretizzare la svolta ecologica di cui abbiamo bisogno. Svolta che non è “decrescita infelice” ma una città dove muoversi con i mezzi pubblici diventa la scelta migliore e non quella obbligata.

Oggi per arrivare dalle Piagge verso Firenze Sud, bisogna prendere almeno 3 bus, oppure mescolare tranvia, treno, bus, piedi, affidandosi alla fortuna.

Eppure la soluzione è li a portata di mano: la linea ferrovia urbana Le Piagge - Firenze Rovezzano, sinergica con l’agognata crescita del sistema tranviario e che potrebbe essere il perno, di quello scambio ferro-gomma, di cui tanto si parla da decenni ma che è ferma a una programmazione dei trasporti che sembra cieca di come si è trasformata Firenze e dove vivono e lavorano i fiorentini.

La linea Le Piagge- Firenze Rovezzano, permetterebbe a cittadini che gravitano lungo le 5 stazioni, di poter fruire efficamente dei mezzi pubblici Ataf e tranvie, non solo per attraversare l’intera città ma anche per muoversi tra casa, lavoro, scuola, svago, contribuendo in maniera massiva a quella ecologia urbana che darebbe una identità contemporanea di bellezza, all’altezza di una città straordinaria come Firenze.

Anche noi siamo Firenze", chiude la nota.