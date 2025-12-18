Treni ad Alta Velocità: la fresa arriva a Belfiore

La TBM Marika, partita dal cantiere di Campo di Marte nel mese di novembre 2024 e impegnata nello scavo di uno dei due tunnel ferroviari che sotto-attraverseranno il capoluogo toscano, ha raggiunto il camerone della futura Stazione Belfiore, segnando il primo importante traguardo per la realizzazione del nuovo Passante AV di Firenze. Marika ha percorso tre km e installato circa 2 mila conci prefabbricati per il rivestimento della galleria.

L’ingresso della talpa all’interno del camerone di stazione è previsto per gli inizi del prossimo mese di febbraio, al completamento di un primo tratto sud del solaio di stazione.

Per realizzare lo scavo sono stati impiegati circa 150 operatori dell’appaltatore Consorzio Florentia (Pizzarotti e Saipem), oltre ai numerosi tecnici FS di RFI (Committenza), Italferr (Direzione Lavori) e Infrarail (Progettazione Esecutiva), che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione di un’opera strategica per il territorio locale e nazionale.

La programmazione dell’appaltatore prevede che, completate le attività di manutenzione e di riprogrammazione logistica del cantiere di scavo, la Tunnel Boring Machine gemella Iris, attualmente ferma in prossimità della Fortezza da Basso, riprenda il suo viaggio verso la Stazione.

Una volta che le TBM avranno raggiunto la stazione, saranno sottoposte a interventi di manutenzione e, a seguire, saranno traslate all’interno del camerone già scavato fino al piano binari per poi proseguire, alternandosi, in direzione nord.

Il nuovo Passante AV di Firenze prevede la realizzazione di due tunnel a singolo binario di cinque km circa e una nuova Stazione AV. Le nuove opere libereranno la rete di superficie dal transito dei treni AV, arricchendo l’offerta di collegamenti regionali a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle attività economiche e turistiche, e apportando benefici alla mobilità locale e metropolitana.

La nuova configurazione della rete ferroviaria fiorentina farà in modo che i treni ad Alta Velocità non interferiscano più con quelli regionali, migliorandone così la regolarità e aumentando, al tempo stesso, la capacità delle linee di superficie, premessa di un potenziale incremento delle corse locali.

Il Passante AV di Firenze è inserito nel progetto Cantieri Parlanti, realizzato dal Gruppo FS in collaborazione con il MIT, per raccontare in maniera trasparente le attività e i benefici delle nuove infrastrutture attraverso iniziative pubbliche, infopoint e una pagina web dedicata alle opere strategiche.

“Dopo aver percorso tre chilometri, la talpa Marika è arrivata a un metro dalla futura stazione Belfiore. E’ un momento molto importante perché dimostra che il sottosuolo di Firenze può essere penetrato senza incorrere nei danni che si paventavano” ha commentato presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “La talpa Marika ha superato il tratto più delicato e ha realizzato il tunnel senza controindicazioni e senza arrecare danni né in via Masaccio, dal supermercato alle abitazioni, né in piazza della Libertà, dalla porta fino alle abitazioni circostanti, né intorno alla Fortezza da Basso”.

La TBM Marika dall’inizio del suo lavoro ad oggi ha percorso 3 km. e installato circa 2.000 conci prefabbricati per il rivestimento della galleria. L’ingresso all’interno del camerone di stazione è previsto a inizio febbraio, al completamento di ulteriori lavori.

Soddisfatto anche l’assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni: “Il raggiungimento del camerone della futura Stazione Belfiore da parte della fresa Marika – dice - segna un passo decisivo in un’opera che porterà ad una svolta storica nei trasporti e nelle interconnessioni della Toscana. Da decenni il trasporto ferroviario regionale e nazionale si scontrano con il tema dell’attestazione a Santa Maria Novella dei collegamenti Av: oggi, con l’arrivo di Marika a Belfiore, vediamo l’inizio della risoluzione di molti dei problemi quotidiani da questo generati”.