Trasporto pubblico, ecco il nuovo hub: la rivoluzione è servita

Trasporto pubblico, dal 1° agosto il nuovo hub di interscambio dei bus extraurbani a Vittorio Veneto

Riorganizzazione del trasporto pubblico extraurbano che collega Firenze e la Metrocittà con il resto della Regione. In estate, tra il 1° agosto e il 1° settembre, scatteranno le prime due fasi che riguardano i collegamenti con l’hinterland dell’Empolese-Valdelsa, Chianti, Mugello, Alto Mugello, Valdisieve, Valdarno Fiorentino e Valdarno Aretino con l’attivazione dei due hub di interscambio Vittorio Veneto e Montelungo. Complessivamente sono interessate 24 linee di TPL extraurbano con fermata nei due nuovi hub, anziché transitare per la viabilità della stazione. Con l’effetto, tra l’altro, di liberare via Nazionale da centinaia di bus.

I due hub sono quello di piazza Vittorio Veneto, attivo dal 1° agosto, nei pressi della fermata della linea tramviaria T1 e di piazzale Montelungo, nei pressi dell’ingresso del binario 16 della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

video Florence Tv - Città Metropolitana di Firenze