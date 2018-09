Trapianti di midollo osseo a Careggi: Giornata per pazienti e familiari 

L’evento aperto al pubblico, con la partecipazione delle associazioni di volontariato e degli operatori

sabato 15/9/18 ore 9-13 Auditorium CTO



In occasione del trentesimo anniversario dell’inizio dell’attività di trapianto di midollo osseo a Careggi, con oltre 2000 pazienti trattati, le Terapie cellulari e Medicina trasfusionale dirette dal dottor Riccardo Saccardi presentano una giornata dedicata ai pazienti e ai loro familiari.

L’evento aperto al pubblico, con la partecipazione delle associazioni di volontariato e degli operatori è in programma sabato 15 settembre 2018 dalle 9 alle 13 nell’Auditorium del CTO in Largo Palagi a Firenze.



Fra i relatori, presentati da Rocco Damone direttore Generale di Careggi, il professor Pierluigi Rossi Ferrini, il professor Albero Bosi e i rappresentanti delle associazioni AIL, ADMO, ADISCO, Se.Bi.



Fra gli argomenti di maggior intesse scientifico si parlerà dell’utilizzo come farmaco antitumorale delle cellule del sangue dei donatori grazie a innovative tecniche di ingegneria cellulare, dell’aumento delle possibilità di cura con il trapianto da donatore parzialmente compatibile e del costante incremento del numero di pazienti candidati al trapianto di midollo che, dall’iniziale limite dei 40 anni, oggi possono essere trattati fino a 65, 70.