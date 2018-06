Tramvia: potrebbe partire domani, ma si aspetta il ministero

La Linea 3 pronta, ma per far salire i passeggeri serve l'ultimo passaggio burocratico

Sarebbe stata rispettata la data di fine giugno per la consegna dell'opera alla città. La Linea Careggi - Santa Maria Novella sarebbe pronta, manca il nulla osta della commissione ministeriale cui compete stabilire i tempi del pre-esercizio senza passeggeri.



"Ci è stato comunicato da Gest che è ritenuto sufficiente il lavoro di esercizio a vuoto, ovvero l'ultima parte di pre-esercizio per assicurare la piena funzionalità della tramvia" sottolinea il sindaco Dario Nardella all'Agenzia Dire a margine dei lavori del Consiglio metropolitano.

Aggiunge "Da oggi, praticamente, siamo pronti a partire con la Linea 3 in ogni momento. Per quanto riguarda il lavoro del Comune, dei tecnici e del gestore siamo a posto. Pronti a partire anche domani mattina. Abbiamo fiducia nella commissione ministeriale, però non sta a noi indicare il giorno. L'importante comunque e' partire. Ora non ci sono più ostacoli. Dopodiché, per quanto riguarda la data esatta, dobbiamo aspettare il timbro della commissione tecnica, questo l'ultimo passaggio burocratico".