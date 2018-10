Tramvia Linea 2: il primo viaggio da Santa Maria Novella all'Aeroporto di Peretola

Il tracciato attraversa il viale Belfiore, si immette in Palazzo Mazzoni e serve l'area di Novoli

Primo viaggio di prova completo per la Linea 2 della Tramvia di Firenze da piazza dell’Unità d’Italia alla Stazione di Santa Maria Novella fino all’Aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola.



"La rivoluzione continua!" twitta il sindaco Dario Nardella accompagnato in questo primo viaggio dall'assessore Stefano Giorgetti e dai tecnici di Comune e Gest.



Tra i passaggi più complicati e suggestivi, l'attraversamento del viale Belfiore, parallelamente alla linea ferroviaria, con l'immissione nella galleria creata nella facciata del Palazzo progettato dall'Architetto Mazzoni.

Ci sono poi lo scavalco del Mugnone, con il transito presso l'area di cantiere della Stazione dell'Alta Velocità per arrivare ad un nuovo scavalco attraverso il viadotto di San Donato davanti all'area commerciale. La tratta, dopo aver superato il Parco di San Donato, tra Regione Toscana e nuovo Palazzo di Giustizia, si immette nella strettoia di Novoli per concludere con la fermata ipogea e l'arrivo presso l'Aeroporto di Firenze.