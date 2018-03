Tramvia di Firenze: prove tra Aeroporto e Santa Maria Novella

Prova di carico del viadotto tranviario San Donato

L'assessore Stefano Giorgetti rende noto su Facebook che "Da stamani il tram si muove sulla Linea 2 per le prove" e pubblica le immagini della fermata ipogea di viale Guidoni e di via di Novoli.

Dalle 8 in programma la prova di carico del viadotto tranviario San Donato. Il test andrà avanti l’intera giornata senza ripercussioni sulla viabilità veicolare.



Il tram effettua le prove in movimento sulla linea 2. La linea è stata rialimentata nel tratto dal capolinea aeroporto alla fermata San Donato per effettuare le prove di resistenza e di verifica.

Il tram si muove fino a 15 chilometri orari per eseguire la verifica della sagoma nello stesso tratto Peretola-Forlanini. Le prove saranno effettuate con l’ausilio della Polizia Municipale per il transito in corrispondenza degli incroci.