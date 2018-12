Tramvia di Firenze, Aeroporto - SMN: ecco il nuovo nodo Belfiore

Asfalto e segnaletica nuove per lo svincolo sulla Linea 2

Prende forma la nuova viabilità che da fine gennaio vedrà il passaggio dei Sirio sul nuovo tracciato della Tramvia che collegherà Novoli con il centro storico di Firenze. L'assessore Stefano Giorgetti presenta la nuova segnaletica pubblicando una foto su Instagram.

La Linea 2 della Tramvia collegherà l'Aeroporto di Firenze con la Stazione centrale di Santa Maria Novella. I tempi di consegna: gennaio 2019.



Nelle ultime settimane i lavori sono proseguiti sullo svincolo che architettonicamente presenta forse la maggiore suggestione dell'intera linea, il tram si inserisce infatti all'interno di un giardino condominiale del viale Corsica per poi attraversare il Mugnone ed immettersi, parallelamente al viale redi, all'interno del Palazzo Mazzoni nel quale è stata ricavata una galleria aperta sul viale Belfiore. tramvia-galleria-mazzoni-larchitetto-delle-stazioni-avrebbe-gradito.htm" target="_blank">Il Palazzo è opera dell'architetto Angiolo Mazzoni.



Qui i binari incrociano la viabilità privata e non poche preoccupazioni ha destato l'abbandono del disegno progettuale che prevedeva un sottopasso in prossimità di Palazzo Mazzoni che immettesse il flusso dei veicoli al di sotto del tracciato tramviario. Spetterà invece alla semaforizzazione regolare i flussi dalla Fortezza verso Porta al Prato - Leopolda.

Sarà una nuova prova sul campo per l'infrastruttura che cambia il volto di Firenze fornendo alla città un mezzo di trasporto ecologico ad alta frequenza di transito e tempi di attraversamento più sicuri dell'autobus.