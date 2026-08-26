Nuova ondata di caldo, giovedì e venerdì saranno 'arancioni'

Si iniziano a sentire i primi effetti della nuova ondata di caldo. Il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, ha confermato per oggi il codice giallo mentre per domani, giovedì 27 quello arancione previsto anche per venerdì 28 agosto. Le previsioni indicano infatti l’aumento delle temperature sia delle minime fino a 25 gradi sia delle massime con punte di 36 gradi venerdì che però arriveranno a 39 per la temperatura percepita. A peggiorare la situazione i tassi di umidità che secondo il bollettino del Centro Funzionale Regionale saranno elevati.

Già stamani alle 9 le temperature a Firenze erano già oltre i 25 gradi: alla stazione Orto Botanico si sono registrati 28,1 gradi con una minima di 20,8 gradi e un tasso di umidità del 67%. Al Giardino di Boboli e alla stazione Firenze Università alla stessa ora la temperatura si è attestata sui 25,7 gradi, le minime rilevate sono state 19,9 gradi e i tassi di umidità rispettivamente del 73 e 72%.

Si rinnova quindi l’avviso ai cittadini in merito alle precauzioni da adottare durante le giornate più calde, con particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli.

Tra le raccomandazioni principali contenute nel decalogo del Ministero della Salute: limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all’aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti ai rischi delle alte temperature.

Qui le info: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/