Tragedia sabato 7 novembre, al 4° Rally Città di Scandicci e Colli Fiorentini. Durante la seconda prova speciale, la Pulica, la Citroën C3 Rally2 numero 1 è uscita di strada a circa 2,6 chilometri dalla partenza, finendo circa sei metri sotto la carreggiata in una zona impervia, contro un albero.

La prova era partita alle 16:01 e alle 16:04 è arrivata la richiesta di intervento alla Direzione Gara, che ha attivato subito i soccorsi.

A bordo c'erano Andrea Bartarelli, pilota di 50 anni originario di Montespertoli, portacolori della Scuderia MotorZone, e il navigatore Massimo Bazzani. Purtroppo Bartarelli ha perso la vita.

Bazzani è rimasto ferito, con politraumi e diverse fratture, ma è rimasto sempre cosciente ed è stato portato all'ospedale di Careggi a Firenze.

Con un comunicato la Direzione Gara ha confermato il decesso e ha disposto l'interruzione della manifestazione, che poi è stata definitivamente annullata dopo appena due prove speciali.

La dinamica è ancora in accertamento. Reggello Motorsport, che organizzava la gara, e ACI hanno espresso cordoglio alla famiglia e vicinanza al mondo dei rally. Una notizia che ha colpito tantissimo, anche perché per Bartarelli era la gara di casa.