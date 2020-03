A motivo delle misure restrittive per fronteggiare l'emergenza sanitaria

L'attivazione del nodo intermodale Tpl di Piazzale Montelungo a Firenze, già prevista e concordata per il giorno 16 marzo 2020, è stata posticipata dalla Regione Toscana al 4 aprile a motivo delle misure restrittive per il Coronavirus e la contestuale materiale impossibilità di procedere da parte di One Scarl.