Leone Pini con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Ha solo 16 anni e già vanta un curriculum da star. Virtuoso del violino, Leone Pini tornerà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta nel doppio concerto di mercoledì 9 e giovedì 10 luglio (ore 21) nel meraviglioso Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi.Ad esaltare le doti di Leone Pini sarà un classico del repertorio russo, il “Concerto in re maggiore per violino e orchestra” che Petr Ilic Cajkovskij scrisse in uno dei momenti più fecondi di creatività, con il suo inconfondibile tema in cui è racchiusa l’anima della Russia romantica.

Estrosa, pulsante e dall’architettura massiccia, la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven che chiuderà il programma, trascinata da quell’Allegretto che nei secoli ne ha consacrato il successo.Classe 2009, fiorentino, Leone Pini ha iniziato lo studio del violino con Vittoria Ottaviani, Marco Fornaciari e Massimo Nesi. Ha partecipato a masterclass di Ilya Grubert, Marc Messenger e Addison Teng. Vincitore a soli nove anni del concorso per primo violino di spalla dell'orchestra scolastica regionale della Toscana, ha debuttato come solista a Firenze, esibendosi successivamente nella Salle Bozar di Bruxelles e, accompagnato dalla Banda Nazionale della Polizia di Stato diretta da Maurizio Billi, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Leone Pini si è imposto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il Concorso Europeo Città di Moncalieri. Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel.

055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - di Fondazione CR Firenze e Intesa SanpaoloProgramma concertiP.I. Čajkovskij Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35L.v. Beethoven Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92PrevenditeNei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel.

055.210804)Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)