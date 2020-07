Toscana, nuovi attacchi ai simboli della Resistenza

A Firenze sfregio al murale che raffigura il partigiano Sarti, a Grosseto a fuoco una stele che ricorda i partigiani uccisi

“Incivili che sprecano così la libertá conquistata anche per loro con il sangue di tanti partigiani”. Così l’assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni commentano lo sfregio al murale che raffigura il partigiano Silvano Sarti, imbrattato con vernice bianca durante il fine settimana.

“L’ennesimo insopportabile episodio, tra i tanti avvenuti in questi ultimi giorni in Italia - hanno aggiunto Guccione e Dormentoni - contro i simboli e la memoria della Resistenza. Firenze città Medaglia d'oro al valor militare per la guerra di Liberazione dal nazifascismo, non tollera tali ignobili azioni”.

“Ci siamo attivati con i nostri uffici giá da quando i cittadini del quartier domenica scorsa ci hanno prontamente segnalato il danno - hanno concluso - cercheremo quanto prima di trovare una soluzione per restaurare il murale, magari con un'azione partecipata dai tantissimi cittadini che vogliono bene a Silvano e alla sua indelebile memoria”.

"Fa male venire a sapere che nel fine settimana è stato imbrattato con degli schizzi di vernice bianca il murale in memoria di Silvano Sarti, il partigiano “Pillo”. E che a Grosseto è stata bruciata una lapide in memoria di sei partigiani morti per la Liberazione della città. Gesti vigliacchi e scellerati, frutto anche di atteggiamenti e parole che hanno sdoganato l’odio e la discriminazione come leve per il consenso politico. Mi unisco anch’io alle tante persone e organizzazioni che stanno esprimendo parole di dolore e condanna. Gesti che ci dicono che serve ancora più attenzione e impegno, a livello politico e culturale, affinché la nostra memoria più importante, quella dell’Antifascismo e della Resistenza, e i valori fondanti della nostra Costituzione, restino sempre i capisaldi del nostro agire quotidiano e collettivo, della nostra democrazia. Ecco a cosa serve, essere antifascisti oggi".

E' quanto dichiara la consigliera regionale Serena Spinelli (Sinistra Civica Ecologista) a seguito della notizia dell'imbrattamento del murale dedicato alla memoria del partigiano fiorentino Silvano Sarti.

Un altro brutto episodio in Maremma: i vandali hanno incendiato a Grosseto una stele che ricorda i partigiani uccisi. L’episodio è accaduto nella notte. “Un gesto – commenta il presidente della Toscana, Enrico Rossi – che offende: un oltraggio alla memoria di chi si è battuto per garantire a tutti noi la libertà di cui godiamo. La condanna non può che essere ferma e mi auguro che le forze dell’ordine possa velocemente individuare gli autori di un atto assolutamente esecrabile”.

Il fuoco è stato appiccato da ignoti alla corona di allora posta sotto la lapide che a Porta Vecchia ricorda il martirio di sei partigiani durante la Resistenza, nel centro storico della città, lungo le mura medicee. Il monumento ricorda lo scontro a fuoco che una colonna tedesca in ritirata, il 15 giugno 1944, ingaggiò con i partigiani che già controllavano la città, il primo capoluogo di provincia liberato dopo Roma. Sei partigiani morirono.

“Per tanti motivi la memoria delle stragi e delle tragedie portate dal nazifascismo in Italia tende ad affievolirsi e a deformarsi – dice Rossi - Bisogna allora fare ogni sforzo perché quello che è successo dal 1943 al 1945 non sia dimenticato”.

La Toscana conta 822 episodi censiti di stragi naziste e fasciste. “Serve – conbclude - una memoria viva e partecipata di quei fatti e di quei luoghi dove sono nate la nostra Costituzione e la nostra Repubblica”. La Regione Toscana sul fronte della memoria è da tempo impegnata, rivolta ai più giovani e non solo.