Toscana Gospel Festival nel segno di Martin Luther King

Il Toscana Gospel si prepara ancora una volta a travolgere ed entusiasmare il pubblico di tutta la regione e per celebrare l’edizione numero XXVII del Toscana Gospel Festival ha deciso di rendere omaggio ad una delle personalità più importanti del Novecento, il reverendo Martin Luther King, che con la sua vita, le sue azioni e soprattutto le sue parole ha cambiato profondamente la concezione di libertà e di diritti civili.

Il Toscana Gospel Festival non poteva non celebrare questo indimenticabile discorso che ci trasmette ancora tanta speranza e voglia di giustizia, e questo anche in omaggio a ciò che la musica Gospel da sempre vuole rappresentare, ovvero il desiderio di riscatto e di libertà.

Il festival ha permesso, negli anni, di far esibire 350 cori ed ospitare oltre 3000 artisti in decine di città della Toscana coinvolgendo decine di migliaia di persone.

Tra le collaborazioni avviate dal Toscana Gospel vi è oggi quella con la The A.D. King FoundationInc di Atlanta. Un’organizzazione guidata da Mrs Naoimi King vedova del Rev. Alfred Daniel Williams King, attivista nonché fratello di Martin Luther King. La Ad King Foundation promuove in tutti gli USA principi, metodi e azioni non violente. La sua missione è promuovere lo sviluppo e la consapevolezza nei giovani attraverso strategie di cambiamento sociale non violente, intese come stile di vita.

Il programma della 27^ edizione è intenso con 12 spettacoli in teatri prestigiosi e chiese storiche di altrettante città toscane. Protagonisti cori provenienti da varie parti degli USA (Florida, Washington Dc, New York).

Grazie alla sensibilità di tante istituzioni locali ed al sostegno della Regione Toscana, al patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Firenze e di aziende come Unicoop Firenze, Caffè River e Caurum la magia del Gospel si libererà anche per questo dicembre.

Oggi, dopo 27 anni di vita, il Toscana Gospel Festival ha ancora voglia di stupire e si ritrova in tante città toscane: Arezzo, Cortona, Massa e Cozzile, Calenzano, Marciano della Chiana, Torrita di Siena, Montalcino, Montepulciano, San Giovanni Valdarno, Agliana, Castelfranco/Piandiscò, Anghiari.