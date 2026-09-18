Firenze, 18 settembre 2026 – Toscana Aeroporti S.p.A. ("Toscana Aeroporti" o la "Società"), società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa, rende noto che è disponibile sul proprio sito internet

http://www.toscana-aeroporti.com, sezione "ESG / La Sostenibilità in Toscana Aeroporti", il Bilancio di Sostenibilità 2025 del Gruppo.

Il documento, redatto su base volontaria, è il primo predisposto dal Gruppo in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) previsti dalla Direttiva europea CSRD e si fonda sull'Analisi di Doppia Materialità, che ha individuato gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per il Gruppo e per i suoi stakeholder.

Il perimetro di rendicontazione coincide con quello del bilancio consolidato e comprende Toscana Aeroporti S.p.A. e le società controllate Jet Fuel Co. S.r.l., Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. e Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. Il documento è stato sottoposto a esame limitato (limited assurance) da parte di KPMG S.p.A.

Tra i principali risultati del 2025:

- ottenimento della certificazione Airport Carbon Accreditation Level 3 – Optimisation per entrambi gli scali di Firenze e Pisa, nell'ambito del percorso Net Zero 2030 sulle emissioni di Scope 1 e Scope 2 del Gruppo;

- attivazione di un nuovo contratto di fornitura che consente di coprire il 40% dei consumi elettrici dei due aeroporti con energia rinnovabile certificata e prosecuzione del percorso di elettrificazione dei mezzi e delle attrezzature operative;

- miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, con una riduzione di circa il 15% del prelievo idrico per passeggero rispetto al 2024;

- rafforzamento delle iniziative dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle persone, con una media di 35 ore di formazione per dipendente e una riduzione del turnover;

- oltre mezzo milione di euro investito a favore delle comunità locali, attraverso iniziative sociali, culturali, sportive e di valorizzazione del territorio;

- integrazione degli obiettivi ESG nel sistema di incentivazione variabile del management.