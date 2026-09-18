Sventato furto di rame ad Empoli

Nella notte di martedì 15, la Polizia di Stato è intervenuta ad Empoli per la segnalazione di un furto in atto all’interno di un cortile privato di un’abitazione sita in via della Chiesa di Marcignana.

Personale del Commissariato di P.S. di Empoli, impiegato nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio volto al contrasto di fenomeni di natura predatoria, arrivato nell’immediatezza sul posto, ha notato un’autovettura darsi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata fermata rinvenendo al suo interno 10 grondaie di rame e diversi oggetti allo scasso.

Il veicolo, inoltre, è risultato privo di copertura assicurativa ed è stato posto a sequestro amministrativo.

Il 37enne che era alla guida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è comparso ieri mattina per il rito direttissimo all’esito del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.