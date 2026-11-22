Pisa, 6 novembre 2026 – Decolla oggi dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa il primo volo di Volotea verso Tolosa. Il nuovo collegamento diretto, operato con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, apre nuove opportunità per il turismo incoming dalla Francia, facilitando l’arrivo di visitatori francesi desiderosi di scoprire Pisa e le bellezze della Toscana. Allo stesso tempo, la rotta offre ai passeggeri toscani la possibilità di raggiungere comodamente una delle città più affascinanti del sud della Francia. Con l’avvio della nuova rotta, sono tre le destinazioni servite da Volotea presso lo scalo pisano: Olbia, Nantes e Tolosa.

“L’inaugurazione del collegamento tra Pisa e Tolosa rappresenta un’occasione importante per favorire nuovi flussi turistici dalla Francia verso la Toscana, una regione che continua a esercitare un grande fascino sui viaggiatori internazionali - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Continuiamo a volare e a impegnarci per garantire collegamenti diretti tra le città europee, contribuendo a rendere i territori sempre più accessibili e a valorizzarne il potenziale turistico. La nuova rotta da Pisa si affianca alla nostra presenza consolidata a Firenze e testimonia l’attenzione che continuiamo a dedicare alla Toscana. Un impegno che portiamo avanti grazie anche alla preziosa collaborazione con Toscana Aeroporti, che ringraziamo per il costante supporto e la fiducia”.

“Il nuovo collegamento tra Pisa e Tolosa amplia le possibilità di viaggio tra la Toscana e la Francia, avvicinando due territori che condividono una forte vocazione turistica, ma anche importanti realtà economiche, universitarie e produttive. È proprio questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare: sviluppare collegamenti che rispondano alle diverse esigenze di mobilità e che contribuiscano a creare nuove opportunità di scambio tra i territori. Siamo particolarmente soddisfatti di proseguire la collaborazione con Volotea, un partner importante per il nostro sistema aeroportuale, che continua a investire sulla Toscana e sullo sviluppo di nuove connessioni”, ha dichiarato Toscana Aeroporti.

L’impegno di Volotea in Toscana si concretizza anche attraverso la base operativa di Firenze, inaugurata nel 2023, dove lo scorso settembre la compagnia ha posizionato il secondo aeromobile e avviato sei nuovi collegamenti internazionali verso Siviglia, Strasburgo, Berlino, Valencia, San Sebastián e Oviedo. Con un network di 18 destinazioni verso 5 Paesi, Volotea è il vettore con il maggior numero di collegamenti operati dall’aeroporto Amerigo Vespucci.