Nuovi interpreti, nuovi orizzonti e nuovi immaginari: torna Il Respiro del Pubblico Festival edizione 2026, la sesta. Il progetto di Cantiere Obraz con Fondazione CR Firenze, dopo un’anteprima a fine ottobre, si svolgerà nel cuore di Firenze dall’11 al 29 novembre 2026 tra il Teatro di Cestello, residenza e sede della compagnia, e diversi spazi non convenzionali. Al centro il rapporto tra scena e spettatore, con una particolare attenzione alle giovani generazioni.

Molti gli artisti sul palcoscenico: Woody Neri e Sotterraneo, Valentina Picello e Vito Vicino, diretti da Alice Sinigaglia, Matteo Pecorini in una coproduzione Cantiere Obraz/Verso Oklahoma, Rossana Gay e Tommaso Taddei di Gogmagog, Kanterstrasse, Fitzcarraldo con produzione di Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, Catalyst, Binario Vivo, Officine T.O.K e Teatro dei Lupi.

Un mese di teatro e partecipazione che mette al centro non solo ciò che accade sulla scena, ma soprattutto chi guarda. Lo spettatore non è più soltanto il destinatario di uno spettacolo, ma osservatore critico, narratore, autore di contenuti, interlocutore degli artisti e parte attiva di una comunità che attraverso il teatro prova ad interrogarsi.

Il cuore dell'edizione 2026 sarà il Festival, con dodici titoli, tra spettacoli di prosa, teatro ragazzi, nuove drammaturgie, attraversato da un Focus Shakespeare che culminerà nella prima edizione dello Shakespeare Contest, il primo concorso nazionale rivolto a giovani attrici e attori dai 14 ai 25 anni.

I Ciuchi Mannari, gruppo di visione e scuola di critica giovanile parteciperà all'organizzazione e alla direzione artistica del Contest. Un passaggio naturale per un progetto che da anni lavora sulla formazione del pubblico e che oggi sceglie di affidare direttamente ai giovani uno spazio di progettazione, interpretazione e responsabilità.

Shakespeare, dunque, non sarà solo un grande autore da ricordare. Sarà materia viva, da attraversare e reinventare. William sarà legato ai linguaggi del presente, alla creatività contemporanea e alla dimensione digitale. Perché le sue storie continuano a parlare di potere e conflitto, di amore e violenza, d’identità e relazioni, di ambizione, responsabilità e cambiamento.

Accanto al Festival, Il Respiro del Pubblico continua il proprio lavoro attraverso i Gruppi di Visione Pulcini, Marmotte e Ciuchi Mannari, percorsi rivolti a bambini, adolescenti e giovani fino a 25 anni. I partecipanti vedono gli spettacoli, incontrano artisti e critici, discutono, scrivono recensioni e sperimentano nuovi modi di raccontare il teatro, dai social ai podcast fino ai contenuti digitali.

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