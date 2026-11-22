L’attore e regista toscano Alessandro Benvenuti sarà ospite di un incontro aperto al pubblico in Mediateca Toscana (Via San Gallo, 25) venerdì 6 novembre alle 16.30, in occasione della presentazione del libro a lui dedicato, firmato dal giornalista fiorentino Enrico Zoi, dal titolo "Alessandro Benvenuti: breve storia del famoso musicista sconosciuto" (Florence Art Edizioni, 2026).

Sarà presente Alessandro Benvenuti, in dialogo con l’autore Enrico Zoi, con l’editore Francesco Maria Mugnai, in un talk moderato dalla giornalista Elisabetta Vagaggini, ideatrice e curatrice degli eventi culturali in Mediateca Toscana.

Il libro indaga sul profondo e poco noto rapporto del comico e regista toscano con la musica. Conosciuto principalmente per il cinema, il teatro e la televisione, Benvenuti ha infatti all’attivo anche una lunga carriera musicale. Una passione giovanile che gli ha consentito, agli inizi della carriera, di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e di scoprire la sua vena di attore. Un aspetto artistico di Benvenuti ancora poco conosciuto, che Enrico Zoi racconta in questo romanzo sui generis, andando a ripercorrere per intero la lunga, fertile e non sempre facile attività di Benvenuti musicista, in un continuo fluire di ricordi, fotografie, esperienze, aneddoti, testimonianze.

Enrico Zoi, fiorentino, classe 1959, laureato in Lettere, è giornalista e scrittore. Ha pubblicato libri di cinema e teatro ed è il biografo ufficiale di Alessandro Benvenuti, al quale ha dedicato tre libri e diversi interventi e saggi in riviste e pubblicazioni. Ha scritto anche di poesia, calcio, musica e aneddotica locale, ed è autore di racconti, fiabe illustrate (con il figlio Filippo) e monologhi teatrali.

L’evento si tiene nell’ambito del Festival dei Popoli 67 (La Compagnia di Firenze, 2 - 8 novembre).

Incontro con Alessandro Benvenuti – presentazione del libro di Enrico Zoi

Venerdì 6 novembre ore 16.30

Mediateca Toscana, Via San Gallo 25, Firenze

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

Consigliata la prenotazione scrivendo a press.areacinema@fst.it

Info: www.mediatecatoscana.it