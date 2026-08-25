Torna il caldo: codice arancione in arrivo giovedì

È cessata a Firenze l'allerta meteo per rischio temporali forti. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità.Il codice verde riguarda, oltre a Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Per oggi e domani non sono previste criticità.

I dati della notte

Nella notte in città si sono verificate precipitazioni, ma senza particolari criticità. Tra le 2 e le 5 sono caduti 10 mm alla stazione di Firenze Università, 7,6 mm all'Orto Botanico e 6,9 mm al Giardino di Boboli.

Nelle tre ore successive, tra le 5 e le 8, si sono registrati soltanto 0,2 mm.

Per quanto riguarda il vento, le raffiche massime nella notte hanno raggiunto i 28,4 km/h alla stazione di Firenze Università e 22,3 km/h a quella del Giardino di Boboli, per poi diminuire di intensità durante le prime ore della mattina.Torna il caldo: giallo e arancione in arrivo

Da domani le previsioni confermano bel tempo, associato però a un aumento delle temperature e del tasso di umidità.Secondo il sistema di sorveglianza del Ministero della Salute, per domani, mercoledì 26 agosto, è previsto il passaggio al codice giallo per caldo (temperatura massima percepita 36 gradi) e per giovedì 27 agosto l'innalzamento al codice arancione (percepita 38 gradi).

Si ricorda che alcuni semplici comportamenti possono ridurre gli effetti delle ondate di calore. Sul sito del Ministero della Salute sono pubblicate le 10 regole fondamentali per limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo, evitare la disidratazione e ridurre i rischi per le persone più fragili come anziani, persone con patologie, neonati e bambini piccoli.