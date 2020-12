Tifosi viola, striscione duro allo stadio: "Rispettate la maglia"

ph da sito Acf Fiorentina

Appello ai giocatori chiamati a un maggiore impegno. Domani riprende la preparazione, lunedì sera il Genoa a Firenze

Duro striscione dei tifosi viola apparso oggi allo stadio, con un perentorio richiamo ai giocatori al rispetto della maglia. Per i supporters della Fiorentina serve più impegno per invertire la rotta di questo inizio campionato che ha visto totalizzare 2 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte.

Il clima in città si fa sempre più elettrico e in caso di risultato storto contro il Genoa la contestazione rischia di esplodere in maniera decisa.

Domani riprendono gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Prandelli.