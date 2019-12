Terra di Prato, il mercato con la genuinità dei prodotti locali

Sabato 21 dicembre in piazza del Mercato Nuovo

Appuntamento prenatalizio, sabato 21 dicembre dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato nuovo, con Terra di Prato, il mercato che da oltre 10 anni porta in tavola dei pratesi la genuinità dei prodotti dell'agricoltura locale e regionale. In quest'edizione oltre a frutta e verdura, pane, biscotti, olio, carne e pesce, si possono trovare specialità per il banchetto natalizio.

Mentre in piazza S. Francesco, prosegue fino a domenica "Collezionare in piazza" versione natalizia, che da giovedì ha animato la piazza, con accessori, oggettistica del passato e da collezione e creazioni del proprio ingegno.

Anche la Fierùola delle Bigonce, che si svolge in piazza Buonamici e piazzette adiacenti, si addobba e si prepara ad accogliere i visitatori con tante idee per un Natale sano, semplice, naturalmente legato al ciclo della natura. Cibo e ricette di una volta, prodotti biologici, idee regalo originali, decori natalizi vi aspettano sabato e domenica fino alle 19.

E infine, sempre domenica per tutto il giorno, in piazza del Mercato nuovo è la volta della Rionalissima, con gli operatori ambulanti dei mercati rionali.