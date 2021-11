Tenuta di Sticciano: tra welness, trekking, vini ed extravergine

A Tenuta di Sticciano, azienda in Chianti a poca distanza dal borgo di Certaldo, sono in programma due giornate dedicate al relax del corpo e della mente in cui sarà possibile praticare pilates in compagnia di un'insegnante esperta, farsi massaggiare con eccellenze locali come l'olio extravergine di oliva, passeggiare insieme ad una guida ambientale nella tenuta di 160 ettari andando alla scoperta delle meraviglie che questo luogo sa offrire, ed assaporare i vini e l'extravergine biologico a marchio Tenuta di Sticciano insieme a prodotti locali biologici.

Le due giornate verranno scandite da appuntamenti che saranno a scelta dei partecipanti in base ai pacchetti prenotati.

Sabato e domenica, dalle 10 fino alle 13 e dalle 15 fino alle ore 19, si potrà godere di un massaggio di 40 minuti a cura di Wellness Tuscany Experience che creerà un incontro multisensoriale più che rigenerante che utilizza sulla pelle i tesori della terra, come l'olio extravergine di oliva, piante autoctone ed altre eccellenze locali.

Sabato alle ore 14 ed alle ore 16 e domenica alle ore 13 ed alle ore 15 Barbara Boccacci, insegnante di pilates, darà vita a sessioni di 30 minuti per rigenerare corpo ed anima.

Sarà invece con Alessandro Ghedina, guida ambientale, che sabato dalle ore 14 fino alle ore 15.30 e domenica dalle ore 11 fino alle ore 12.30 si potrà andare alla scoperta dei vigneti, delle ulivete e delle tartufaie di tenuta di Sticciano.

Nelle due giornate, dalle ore 12 fino alle ore 17 ad accompagnare gli ospiti saranno i vini e l'olio della Tenuta, insieme ad eccellenze gastronomiche bio del territorio, che potranno essere gustate negli spazi di Osteria Medicea, sempre all'interno della villa di Tenuta di Sticcciano.

Appuntamenti e pacchetti

Degustazione con buffet: 25 euroTrekking e Degustazione con buffet: 35 euroPilates e Degustazione con buffet: 35 euroPilates e Trekking con Degustazione e buffet: 40 euroPacchetto Giornata Full: 80 euro (1 trattamento wellness, una passeggiata trekking, 1 lezione di pilates, 1 degustazione con buffet)Possibilità di accesso alle attività su prenotazione ai seguenti contatti scrivendo a Reception o telefonando allo+39 0571 669 032

Tenuta di Sticciano

Tenuta di Sticciano sorge a metà strada tra Firenze e Siena, poco distante dai borghi medievali di San Gimignano, Certaldo e Lucardo. La tenuta si estende su oltre 160 ettari, in parte coltivati, in parte ricchi di boschi popolati da piante secolari. Gli ettari vitati sono 23, mentre gli ulivi, da cui si ottiene l'olio extravergine toscano Igp biologico, sono 3000.

Tenuta di Sticciano è un’importante realtà agronomica e turistica che produce vini e olio extravergine ottenuti esclusivamente da uve e olive coltivate e raccolte nella propria terra, oltre a tartufi pregiati che è possibile “cacciare” in più di 50 ettari di proprietà.

Fanno parte di Tenuta di Sticciano Osteria Medicea e Terrazza Belvedere, ovvero bar, spazio eventi e trattoria, oltre ad un'accoglienza di livello con 8 camere da poco ristrutturate, più una suite, 15 appartamenti ed il Fienile, una villa con 4 camere dove vivere ed assaporare la bellezza della campagna toscana.

L’azienda vinicola produce vini che parlano del territorio, tutti ottenuti con le uve provenienti da 23 ettari vitati collocati attorno alla struttura madre. Qui si allevano chardonnay, pinot grigio, traminer, per quanto riguarda le uve bianche, e sangiovese che fa da padrone, cabernet sauvignon, canaiolo e merlot per ciò che riguarda le uve rosse. Si producono un Bianco Toscana Igt, un Rosato Toscana Igt, un Chianti Docg, un Chianti Riserva Docg, un Rosso Toscana Igt.Il consulente enologo è Valentino Ciarla, il consulente agronomo è Giacomo Sensi. Insieme lavorano per produrre vino di qualità ed olio extravergine toscano biologico proveniente da 3000 piante di ulivo presenti nella tenuta. L'azienda segue una coltivazione ed una lavorazione biologica e certifica sia l'extravergine sia il vino.

All'interno di Tenuta di Sticciano si trova la Terrazza Belvedere, ovvero bar, spazio eventi, pizzeria e trattoria dove poter gustare prodotti locali come salumi, formaggi, miele e confetture, e piatti caldi e freddi per un pranzo gustoso.

La sera i riflettori si spostano sull'Osteria Medicea, il ristorante gourmet di Tenuta di Sticciano. A capo della cucina c'è il giovane ed intraprendete chef Enrico Bellino, con alle spalle importante esperienze in stellati tra cui il Noma a Copenaghen, due stelle Michelin, il Terra The Magic Place a Bolzano, due stelle Michelin, il Lady Helen Mount Juliet in Irlanda, due stelle Michelin, ed Osteria di Passignano in Toscana, una stella Michelin.

L‘Osteria Medicea è il ristorante all’interno della villa, composto da saloni storici e dal giardino panoramico con vista sul cuore della Val d’Elsa.

Tenuta di Sticciano è stata acquisita a fine 2020 da Mr. Ching Chiat Kwong, imprenditore di Singapore che opera da oltre 30 anni come sviluppatore immobiliare.