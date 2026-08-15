Pergola: approvato progetto di consolidamento della Scala Monumentale

La Giunta comunale di Firenze ha approvato la delibera relativa al progetto esecutivo del consolidamento della ringhiera della scala di esodo al Teatro della Pergola. L’intervento, promosso dal Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, prevede un investimento complessivo di 150.000 euro.

L’opera si è resa necessaria per garantire la fruizione in totale sicurezza dello scalone monumentale del teatro. I lavori prevedono la sostituzione della struttura di protezione attualmente presente con una nuova ringhiera definitiva posizionata all'interno del vano scala.L’intervento costituisce l’ultimo tassello di un lungo percorso di adeguamento strutturale, statico e sismico della Pergola, avviato nel 2017 e accompagnato negli anni da importanti investimenti dell’Amministrazione comunale. Oltre 3 milioni di euro sono stati complessivamente investiti per la riqualificazione e la messa in sicurezza del complesso teatrale.

Gli interventi hanno riguardato diversi spazi e parti della struttura, tra cui il palcoscenico, il saloncino ‘Paolo Poli’, la scala monumentale e il foyer di galleria, il laboratorio d’arte, la stanza del Pozzo, la stanza dei Nomi, la stanza del Modellino e l’ex appartamento Spadoni, con l’obiettivo di raggiungere l’adeguamento statico e antisismico della struttura e il miglioramento funzionale dei diversi ambienti del teatro.

Nel percorso di riqualificazione è rientrato anche il complesso intervento sulla facciata principale del Teatro della Pergola, con un investimento di 500 mila euro. I lavori hanno interessato il consolidamento sismico della facciata su via della Pergola e, successivamente, il restauro delle superfici, con il recupero degli intonaci, la pulitura e il consolidamento degli elementi lapidei e in finta pietra e la coloritura e patinatura della facciata.

Con questo nuovo intervento sulla scala si completa quindi una lunga stagione di lavori che ha interessato progressivamente il Teatro della Pergola, con l’obiettivo di garantirne la sicurezza, la funzionalità e la piena valorizzazione del patrimonio storico e architettonico. Le opere consentiranno inoltre il perfezionamento del livello di agibilità del complesso teatrale, ottemperando a tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione di pubblico spettacolo.

“La Pergola rappresenta un caposaldo del patrimonio culturale e della memoria storica di Firenze — ha commentato l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini —. Con questo intervento non solo andiamo a garantire i massimi standard di sicurezza per gli spettatori e i lavoratori del teatro, ma continuiamo un percorso di investimenti e di cura che negli anni ha interessato molti spazi della Pergola. È un lavoro importante sulla sicurezza e sulla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della cultura fiorentina, affinché possa continuare a essere vivo, accogliente e pienamente fruibile dalla cittadinanza”.

L’investimento totale per l’intervento è di 150.000 euro, finanziati mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'Ente. La durata del cantiere prevista è di 90 giorni naturali e consecutivi. I lavori, che hanno il nulla osta della Soprintendenza, prenderanno il via a partire dal prossimo settembre.