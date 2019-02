T2 ai nastri di partenza: cerimonia pubblica alle 14:00 di domani

Tramvia Firenze, T2 Vespucci al via l’11 febbraio

Lunedì 11 febbraio in Piazza dell'Unità l'inaugurazione della nuova linea tramviaria di Firenze. Alle 14.30 servizio in contemporanea da alcune fermate

VIDEO — La cerimonia inaugurale pubblica della nuova linea tramviaria T2 si terrà a Firenze lunedì 11 febbraio alle ore 14,00 in piazza dell'Unità d'Italia alla presenza del Presidente della Repubblica. Il servizio partirà alle 14,30 in contemporanea da queste fermate: i tram saranno pronti lungo la linea, dalle stazioni di Piazza dell'Unità, Ponte all'Asse, Buonsignori Liceo Da Vinci, San Donato Università, Novoli Regione Toscana, Novoli Torre Degli Agli, Aeroporto.

Ma non tutti cantano vittoria. Una lettera a Sergio Mattarella è stata inviata a nome del coordinamento Ferma Tramvie di Firenze per rappresentare il punto di vista di quella parte di cittadinanza che vuole mettere in guardia il Presidente. Analoghe lettere, che chiedono la sospensione dell’iter amministrativo e la revoca dei finanziamenti, sono state inviate al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Consiglio superiore dei LL.PP, ai Ministeri dei Beni Culturali e a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.