Superbonus 110%: opportunità, ostacoli e prospettive

Venerdì il webinar sul canale Youtube di Città di Firenze

Opportunità, ostacoli e prospettive del Superbonus 110% saranno al centro del webinar in programma venerdì 12 marzo alle 15 sul canale Youtube della Città di Firenze. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Firenze con Legambiente Firenze, ConfartAmministratori e Anaci, si propone di fare il punto alla luce anche dell’esperienza dello Sportello di consulenza attivato dal 9 novembre 2020 dal Comune di Firenze in collaborazione con Legambiente Firenze per orientare e supportare l’accesso della cittadinanza a incentivi e detrazioni. Le centinaia di consulenze effettuate sono il punto di partenza ideale per un confronto anche con le associazioni di categoria degli amministratori di condominio, che hanno un ruolo centrale per l’attuazione di questa misura nei grandi centri abitati. Ad aprire l’incontro sarà l’assessore all’Ambiente e urbanistica Cecilia Del Re, che illustrerà opportunità e criticità legate agli Ecobonus nell’esperienza del Comune di Firenze tra nuovi servizi al cittadino e prospettive di riforma. A seguire, gli interventi di Luca Santarelli, consigliere Comune di Firenze sul tema degli effetti del Superbonus; Marcello Cocchi, dirigente del Servizio sostenibilità, valutazione ambientale del Comune di Firenze sullo ‘Sportello Ecobonus e sostituzione caldaie: informazione e partecipazione per migliorare la qualità dell’aria in città con gli incentivi messi a disposizione dal governo e dalla Regione Toscana; Giulio Signorini, tecnico di Legambiente Sportello Ecobonus sulle difficoltà e opportunità emerse dalle consulenze al cittadino; Maria Paola Fabbrichesi del Consiglio provinciale Anaci Firenze sulle ‘Caldaie unifamiliari: opportunità e criticità nei rapporti con l’ente condominio’; e Marco Innocenti, vicepresidente di Confartamministratori sul ruolo degli amministratori di condominio nel Superbonus 110%. L’incontro sarà moderato da Lorenzo Cecchi, presidente Legambiente Firenze.