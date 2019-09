Super batterio New Delhi: mozione di sfiducia della Lega a Saccardi

Regione, il Carroccio accusa l'assessore alla Sanità: "Troppi ritardi e mancanza di rispetto". Domani comunicazione in Consiglio

(DIRE) Firenze, 24 set. - "Avevamo richiesto una comunicazione di Giunta a Saccardi sulla ormai nota vicenda del focolaio del super batterio New Delhi, a cui l'assessore, ci dicono, risponderà domani. Ma non è tanto la comunicazione all'aula, che avverrà, anche se con ritardo, quanto la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, e l'atteggiamento sprezzante nei confronti della vita stessa che ci ha spinti a presentare una mozione di sfiducia nei confronti di Saccardi". Lo afferma, in una nota, il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, Jacopo Alberti (Lega).

Il Carroccio mette nel mirino la reattività della Regione e dell'assessore al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, dinanzi all'emergenza del super batterio. "Le misure all'interno degli ospedali - sostiene- sono state probabilmente blande per gli operatori sanitari, visto che in quei tre mesi di silenzio i casi di contagio si sono verificati ugualmente e in numeri importanti. Ma c'è stata scorrettezza anche nei confronti dei visitatori, tenuti all'oscuro e completamente ignari di poter essere portatori di un batterio potenzialmente mortale per i propri cari".

Le misure d'emergenza, insiste, "sono state attivate solo dopo che la vicenda è arrivata sui giornali. Tutto questo - prosegue Alberti - è di una gravità assoluta. Non è solo una questione politica, è umana. Come possono, i cittadini, fidarsi di un assessore che tace loro sulla possibilità di un'epidemia così grave? Come possiamo, noi consiglieri, fidarci di ciò che viene detto in quest'aula, quando si è tenuta nascosta per tre mesi un'informazione che avrebbe potuto salvare delle vite?".

Per questo, conclude, "ho deciso di presentare la mozione di sfiducia nei confronti di Saccardi, e ringrazio i colleghi che l'hanno firmata insieme a me, e che sono sicuro, condividono le mie stesse preoccupazioni". (Dire)

