Super batterio New Delhi: 64 casi in Toscana da novembre

L'assessore regionale Saccardi: "Non è allarme ma questi numeri ci inducono a fare molta attenzione. Task force realizzata già a maggio". La più alta concentrazione nell'area pisana: 28 casi

(DIRE) Firenze, 6 set. - In Toscana da novembre a oggi si sono registrati negli ospedali 64 casi del superbatterio New Delhi. L'agente patogeno resistente agli antibiotici causa il decesso del 40-45% delle persone infettate. Dati superiori a quelli attesi fisiologicamente per le infezioni nei nosocomi, ma non tali da rappresentare un'emergenza. L'assessore al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, prova a mettere le cose in chiaro nel corso di una conferenza stampa, dopo che il tema è stato portato alla luce dal Corriere Fiorentino e dal resto della stampa locale. "Ho letto toni molto allarmistici, che corrono il rischio- avverte- di rappresentare e indurre una forte preoccupazione nella popolazione e in quella che frequenta gli ospedali". I numeri, però, "non sono tali da rappresentare un allarme, anche se ci inducono a fare molta attenzione e ad adottare tutti gli strumenti necessari affinche' venga individuato e gestito nel migliore modo possibile questo batterio". L'arrivo del New Delhi non è una peculiarità toscana, la presenza si riscontra un po' in tutta Italia. Colpisce soprattutto pazienti fragili affetti da più patologie o anche malati di tumore immunodepressi. Il problema, dunque, è circoscritto. E lo e' anche territorialmente, visto che la più alta concentrazione di casi viene rintracciata nell'area pisana: 28.

Il servizio sanitario, in effetti, si è prontamente attivato: "Abbiamo immediatamente adottato delle misure atte a realizzare gli screening di alcune tipologie di pazienti in entrata- ricorda Saccardi- e questo ci ha spinti a mettere in piedi una task force, un'unita' di crisi su questo tema che abbiamo realizzato già a maggio scorso". Una precisazione, fa capire l'assessore, "a chi accusa la Toscana di essere intervenuta solo con la determina a luglio".

Lo screening si è poi esteso anche ai pazienti dei settori delle medicine generali degli ospedali: il numero di coloro che è stato sottoposto al tampone è sostanzialmente decuplicato. A dimostrazione del rigido innalzamento della soglia di attenzione. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, inoltre, dovrà essere stabilito sia il numero dei decessi che l'effettiva correlazione col superbatterio. Del resto, i pazienti in questione presentano molteplici fragilità e le sepsi potrebbero essere causate anche da altri batteri. "Il nostro interesse in questa fase- chiosa Saccardi- e' che non si infetti piu' nessuno. Oggi l'obiettivo e il lavoro che si sta facendo e' incentrato sulla prevenzione".