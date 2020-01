"Studente disabile morto dopo la caduta per una buca, non è accettabile"

Draghi (FdI): " Sebbene seguirà un'indagine della magistratura per accertare l'accaduto, e capire se il decesso sia conseguenza diretta dell'incidente avvenuto in piazza Brunelleschi, da vice presidente della commissione mobilità, non lo posso accettare". De Blasi (M5S): "A rimetterci sono sempre i più deboli". Bundu e Palagi (SPC): "Morte assurda, la nostra città non è accessibile"

"Appena fuori dall'università di lettere in Piazza Brunelleschi lunedì scorso, un giovane studente di 21 anni, disabile, è caduto a terra dopo che la sua carrozzina elettrica si è incastrata in una buca della piazza, ormai da tempo piena di voragini e di buche disseminate qua e là e di pietre sconnesse. Tragicamente il ragazzo è deceduto in serata. Sebbene seguirà un'indagine della magistratura per accertare l'accaduto, e se il decesso sia conseguenza diretta dell'incidente avvenuto in piazza, da vice presidente della commissione mobilità - dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi - non posso accettare che nella nostra città, nel suo centro storico, ci sia un morto al mese per le buche stradali; solo i primi di dicembre infatti un anziano era morto dopo essere inciampato in una buca in via de Pepi. Non si può rimanere in silenzio di fronte al fatto che a coloro che hanno difficoltà di deambulazione siano preclusi alcuni diritti; non fa parte del diritto allo studio che i giovani con disabilità possano entrare e uscire dalle scuole e dalle università senza infortunarsi?

I recenti fatti di cronaca hanno fatto luce sulla situazione incresciosa di SaS; fa riflettere il disastro che ha combinato l'amministrazione comunale sul piano della manutenzione stradale: SaS era nata per la manutenzione delle buche e della segnaletica, orizzontale e verticale, poi fu politicamente scelto di destinarla ad altri compiti e in seguito abbiamo avuto in regalo il Global service che a quanto pare è inefficace. Nardella nel 2018 fece stanziare 20 milioni di euro per il rifacimento delle strade, che fine hanno fatto? Che fine ha fatto il numero di whatsapp "chattalabuca"?".

"Presenterò un'interrogazione urgente - conclude Draghi - per sapere se ci siano state omissioni nella manutenzione ordinaria della piazza e se questo incidente fatale si sarebbe potuto evitare".

"Episodio drammatico - queste le dichiarazioni del capogruppo del M5S Roberto De Blasi -, morire a seguito di un incidente a causa di un inciampo con la carrozzina sul selciato pubblico è una questione che va ben oltre l’importanza degli scandali che in questi giorni stanno investendo la maggioranza.

Quali sono le inadempienze nella manutenzione stradale di un’amministrazione intenta a spendere più di mezzo miliardo di euro per la realizzazione delle nuove linee tramviarie? Un fatto che non potrebbe trovare giustificazione da parte dei funzionari pubblici eventualmente coinvolti nelle responsabilità dell’ennesimo incidente, così come avvenuto il 2 dicembre scorso quando un anziano, non si sa se a causa di un malore, ma di fatto, è inciampato sul marciapiede.

A rimetterci sono sempre i più deboli: i disabili e gli anziani.

Non basta aver approvato recentemente un ordine del giorno all'unanimità in Consiglio Comunale a firma della consigliera Monaco rivolto alla tutela dei disabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a scagionare dalla eventuale responsabilità quei funzionari che oltre a non aver pianificato un preciso cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza delle nostre strade e dei nostri marciapiedi, potrebbero anche avere la responsabilità di aver immediatamente ricoperto la buca dove il povero Niccolò è inciampato sulla carrozzina, manomettendo di fatto in modo irrimediabile i luoghi oggetto di indagine da parte delle autorità.

Qualche mese fa l’assessore Giorgetti in risposta a un Question Time presentato dal Gruppo consiliare M5S aveva rassicurato che a tutela dei disabili si sarebbe intervenuti anche nella rimozione dai percorsi pedonali delle biciclette Mobike abbandonate imprudentemente dagli utilizzatori: parole al vento evidentemente".

"Tutti noi abbiamo letto sui giornali - queste le dichiarazioni di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consigliera e consigliere comunale Sinistra Progetto Comune - di una morte assurda: inciampare in una buca e morire. È successo a Niccolò, uno studente di Lettere, che una malattia aveva costretto su una sedia a rotelle. È la dimostrazione che nella nostra città dobbiamo ancora fare molto per renderla accessibile, anche a chi ha difficoltà motorie o è diversamente abile. Per il semplice fatto che né la progettazione, né la costruzione, né la manutenzione ne tengono debitamente conto. L'Amministrazione comunale condivide le affermazioni di principio, ma sul piano pratico la situazione è ben diversa.

Abbiamo chiesto più volte, con interrogazioni e question time, cosa si volesse e potesse fare di più e di meglio, evidenziando che già tanti incidenti erano occorsi agli utenti più deboli della circolazione stradale, tra cui un nostro anziano concittadino, il dicembre scorso, in circostanze analoghe.

Eppure il Sindaco, come contestavamo nei nostri atti, aveva annunciato che il nuovo servizio di Global Service per la manutenzione stradale avrebbe garantito un servizio rapido ed efficiente.

Abbiamo ricevuto solo risposte fumose, e intanto gli incidenti continuano".