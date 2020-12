Stadio Franchi, il soprintendente Pessina parla live il 17 dicembre

Alle 18 diretta streaming sulla pagina Facebook di Manifattura Tabacchi

Firenze, 15 dicembre 2020 – In attesa di poter aprire la mostra Pier Luigi Nervi, la Struttura e la Bellezza, Manifattura Tabacchi invita il pubblico a partecipare in diretta dai propri spazi digitali a Cinema Nervi, talk in live streaming su Facebook, giovedì 17 dicembre h 18:00.

Lucia Tahan (Berlino),Clube (San Paolo), Alessio Grancini (Los Angeles), The Pleasure Paradox (Milano, Amsterdam, Amburgo, Rotterdam) e Anabel Garcia-Kurland (Londra) sono stati chiamati a reinterpretare cinque delle architetture in mostra - il Palazzo del Lavoro a Torino, l’Ambasciata Italiana a Brasilia, Manifattura Tabacchi e lo Stadio G. Berta (oggi Artemio Franchi) a Firenze, e la Sede Unesco a Parigi - attraverso uno strumento insolito per la progettazione nel periodo di Nervi, il video. La struttura di Cinema Nervi sarà quindi prima un’architettura digitale che avrà come funzione quella di trasmettere i contributi video e, successivamente, un dispositivo fisico da fruire all’interno della mostra.

Prendendo ispirazione da una delle opere più care al Maestro, il Cinema-Teatro Augusteo di Napoli, Cinema Nervi nasce come un invito a guardare da una nuova prospettiva e a riscoprire l’importanza culturale di Pier Luigi Nervi, la cui lunga attività è stata guidata dall’idea di architettura come forma d’arte, una visione che si ritrova nel patrimonio storico che ha lasciato in eredità.

Il progetto viene presentato in anteprima durante il talk Cinema Nervi, giovedì 17 dicembre alle ore 18:00, e vede la partecipazione di: Andrea Pessina (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Firenze e le province di Pistoia e Prato), Elisabetta Nervi (Associazione Pier Luigi Nervi Research and Knowledge Management Project), Alessandro Colombo (Comitato Scientifico Pier Luigi Nervi, Architettura come sfida), Parasite 2.0. (curatori Cinema Nervi). Introduce e modera Michelangelo Giombini, Head of product development di Manifattura Tabacchi, con Caterina Taurelli Salimbeni, curatrice NAM - Not A Museum.

