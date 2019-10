Stadio alla Mercafir: la prima partita a settembre 2023?

Fast fast fast: dopo l'incontro con il sindaco Nardella, che gli ha suonato il violino, il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è apparso soddisfatto e ha indicato questo obiettivo. La strada ormai pare tracciata

L'incontro in Palazzo Vecchio è andato bene e il sindaco Nardella ha addirittura suonato il violino alla famiglia Commisso.

All'uscita da Palazzo Vecchio il patron viola ha detto che a questo punto vanno avanti con il progetto Mercafir e che l'obiettivo è far disputare la prima partita viola nel nuovo stadio nel settembre 2023.

Che Commisso voglia risolvere in breve tempo la questione si è capito anche stasera: appena atterrato dall'America, pochi minuti di sonno e poi subito in Palazzo Vecchio per parlare con Nardella dello stadio. Fast, fast, fast.