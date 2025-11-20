Sostituzione del cavalcaferrovia 'Ponte al Pino': lavori iniziati

Firenze, 20 novembre 2025 – Sono iniziate in questi giorni le attività di cantiere per la sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino”.

L’intervento riguarda il collegamento tra il centro cittadino e l’area di Campo Marte e prevede la demolizione e ricostruzione dell’attuale infrastruttura, lunga 27 metri e larga 14,5. Il ponte, realizzato a fine ‘800 e suddiviso oggi in tre corsie — due laterali riservate ai veicoli e una centrale dedicata agli autobus — sarà sostituito da una nuova opera più moderna e funzionale, in grado di migliorare la viabilità e continuare a garantire la sicurezza dell’area. L’intervento, programmato da RFI (Gruppo FS) d’intesa con gli Enti territoriali, è necessario per evitare ulteriori limitazioni al traffico stradale.

Il nuovo Ponte al Pino sarà realizzato da RFI, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, per integrare al meglio mobilità ferroviaria, stradale e sostenibile. L’intervento prevede un nuovo impalcato in acciaio-calcestruzzo, lungo 32 metri e largo 16, che sarà percorribile entro settembre 2026.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma è stato sviluppato in collaborazione con l’Amministrazione comunale per minimizzare gli impatti sul trasporto cittadino ed è articolato come segue.

Le attività del cantiere entreranno nel vivo con il taglio di circa 20 alberature in Piazza Giorgio Vasari. Il pino e gli alberi storici presenti nell’area non saranno interessati dagli interventi. Al termine dei lavori, la piazza sarà riqualificata, anche con un ampio programma di ripiantumazioni, nell’ambito di un progetto condiviso con l’Amministrazione comunale per valorizzare le aree urbane coinvolte. È inoltre previsto lo spostamento dei sottoservizi che interferiscono con il cantiere (Enel, fibra ottica, Toscana Energia, Publiacqua, Firenze Smart e telefonia).

2 giorni a gennaio 2026 per il varo della passerella pedonale provvisoria

Chiusura al traffico stradale per permettere il posizionamento di una passerella pedonale provvisoria (le biciclette potranno essere condotte a mano) lunga 44 metri e larga circa 3 metri, che verrà utilizzata dai cittadini durante le attività di cantiere consentendo di ridurre l’impatto del cantiere sulla città.

Circa 20 giorni tra febbraio/marzo 2026 per il rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia.

Chiusura parziale al traffico stradale con due corsie che saranno sempre disponibili. Si tratta di un’attività propedeutica alla posa del nuovo impalcato.

Indicativamente 100 giorni tra giugno e settembre 2026 per rimuovere il vecchio impalcato e il varo del nuovo

Chiusura al traffico stradale. La rimozione del vecchio ponte e il posizionamento del nuovo, che dovrebbe avvenire tra luglio e agosto, sarà effettuata con l’uso di una gru speciale da 2000 tonnellate, che giungerà a Firenze con una serie di trasporti eccezionali per poi essere assemblata in loco. Si tratta di un mezzo appositamente pensato per la movimentazione di carichi straordinari, che permetterà di ridurre di alcune settimane gli impatti sulla circolazione stradale e ferroviaria.

2 giorni tra settembre/novembre 2026 rimozione della passerella pedonale provvisoria

Chiusura al traffico stradale.

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE E ATTENZIONE AL TERRITORIO

In accordo con il Comune di Firenze, è in corso la definizione di un piano di viabilità alternativa e di un programma d’informazione ai cittadini attraverso i canali digitali e la stampa locale.

Inoltre, RFI contribuirà ai costi connessi alle esecuzioni delle opere per un importo fino a 1,3 milioni di euro destinati al rifacimento delle viabilità nell’area direttamente e indirettamente interessate dai lavori, alla riqualificazione generale di piazza Giorgio Vasari - che sarà effettuata sulla base di un progetto realizzato attraverso un percorso di partecipazione con i cittadini e il Quartiere 2 - nonché la gestione delle interferenze con il cantiere, anche tramite il potenziamento del trasporto pubblico locale durante i lavori.

Il primo appuntamento per il percorso partecipato promosso dall’Amministrazione comunale per la progettazione della nuova piazza Vasari è stato fissato per l’8 gennaio: sede, orario e programma saranno comunicati prossimamente.