Solo un pareggio contro il Verona

Fotografie di Fabio Vanzi

Firenze - L’Hellas Verona di mister Tudor pareggia 1-1 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina nella 28^ giornata di campionato. I gialloblù, grazie alle rete di Caprari su calcio di rigore, hanno annullato il vantaggio viola maturato dieci minuti prima con il gol di Piatek.

Venendo alla cronaca, il match si apre con due tentativi dell’Hellas di portarsi in vantaggio, ma sia il tiro di Caprari, al 2’, che quello di Simeone, al 6’, si spengono tra i guantoni di Terracciano. La Fiorentina sfrutta quindi al meglio la prima vera occasione del match, e al 10’ si porta in vantaggio: un cross di Ikonè, ribattuto, viene controllato da Piatek, che in poco spazio trova il modo di coordinarsi per poi battere a rete alle spalle di Montipò.

La reazione dell’Hellas è però immediata. I gialloblù tornano a giocare dalle parti di Terracciano, e sugli sviluppi di un’azione Milenkovic - nel tentativo di allontanare la sfera - colpisce la gamba di Lasagna, atterrando così l’attaccante gialloblù in piena area. Dal dischetto si presenta Caprari, che al 20’ supera il portiere dei padroni di casa siglando la decima rete personale in campionato, valida per il gol del pareggio.

Al 26’ i gialloblù sfiorano quindi il vantaggio grazie all’assist perfetto di Caprari, che attraversa tutta l’area spegnendosi – dopo il tentativo di battere a rete, in spaccata, di Simeone – sul fondo, a pochi passi dal palo più lontano. Le migliori occasioni della prima frazione passano dai piedi del Verona, come al 40’: un rimpallo favorisce Ceccherini, che lancia in profondità - oltre le maglie difensive della Fiorentina - Lasagna, che si presenta al duello con Terracciano ma vede il suo tiro respinto in calcio d’angolo dal portiere della Viola.

La ripresa si apre con una grande giocata di Caprari, che al 3’ innesca la sovrapposizione, sulla destra, di Faraoni, ma il tiro del difensore gialloblù termina sull’esterno della rete. La Fiorentina risponde al 5’: Torreira sfrutta un cross di Biraghi inserendosi tra i difensori dell’Hellas, per poi cercare la porta di testa e spedire la sfera sul fondo. Sempre Torreira, al 12’, è protagonista di una pericolosa azione degli uomini di mister Italiano, quando Callejon serve il centrocampista viola che, a pochi passi dalla porta, calcia alto sopra la traversa.

Al quarto d’ora Biraghi fa partire dalla sinistra un cross diretto nel cuore dell’area, con Piatek che aggredisce il primo palo e calcia di poco fuori dalla porta difesa da Montipò, mentre al 18’ è nuovamente Torreira a sfiorare la rete, che anticipa Günter- su assist di Sottil - e calcia indirizzando la sfera a pochi passi dal palo. Dopo gli ingressi di Depaoli e Bessa nella ripresa, al 41' subentra anche Sutalo a supporto dei gialloblù, che contengono le iniziative della Fiorentina sino al triplice fischio del direttore di gara, conquistando il pareggio e muovendo, nuovamente, la classifica.

L'allenatore gialloblù Igor Tudor, ai microfoni di DAZN al termine dichiara: "Penso che i ragazzi questo pomeriggio abbiano disputato una grandissima gara, una delle migliori della stagione. Nel primo tempo avremmo potuto fare più gol, abbiamo avuto molte chance per segnare, mentre nella ripresa ci è mancato in più occasioni l'ultimo passaggio per riuscire a finalizzare. In ogni caso sono soddisfatto della prova della squadra e della bella gara fatta: è senza dubbio un buon punto che abbiamo meritato. Sfidavamo una squadra forte come la Fiorentina, che - soprattutto sul suo campo - mette in grande difficoltà tutti, anche avversari più blasonati di noi. Sono contento di come abbiamo giocato contro un avversario così forte".

La prestazione di Lasagna? "Kevin ha fatto una grande gara: si è mosso bene senza palla, ci ha dato profondità e velocità con i suoi scatti per tutti i minuti in cui è stato impiegato. L'ho sostituito con Bessa solo per dare una mano a Caprari in marcatura su Torreira, ma sono soddisfatto della sua prestazione, come di quella di tutta la squadra. È stato un cambio tattico".

FIORENTINA - HELLAS VERONA 1-1Reti: 10' pt Piatek, 20' pt Caprari (rig.)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira (da 31' st Amrabat), Maleh (da 1' st Duncan); Ikonè (da 1' st Callejon), Piatek (da 26' st Gonzalez), Saponara (da 1' st Sottil)A disposizione: Rosati, Dragowksi, Martinez Quarta, Cabral, Terzic, Frison, KokorinAllenatore: Vincenzo Italiano

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni (da 41' st Sutalo), Tameze, Ilic, Lazovic (da 16' st Depaoli); Lasagna (da 24' st Bessa), Caprari; SimeoneA disposizione: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Pierobon, Frabotta, Flakus, Coppola, HonglaAllenatore: Igor Tudor

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)Assistenti: Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Cipressa (Sez. AIA di Lecce)

NOTE. Ammoniti: Günter, Simeone, Ceccherini, Bessa, Italiano.