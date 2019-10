Sino al 19 dicembre un intenso programma di serate al Borro Tuscan Bistro

Il ristorante sul Lungarno Acciaiuoli di Firenze

Firenze, ottobre 2019– “Metti un giovedì sera al Tuscan Bistro è l’imperdibile ciclo di eventi dell’autunno fiorentino che animerà Il Borro Tuscan Bistro di Firenze, un vero e proprio concept shop nel cuore della città guidato dall’Executive Chef Andrea Campani: fino alla fine dell’anno sono in programma una serie di eventi, in tre format, all’insegna del buon cibo e del buon bere con temi e ospiti ogni volta differenti. 1. “Storie da bere” Un’occasione imperdibile per addentrarsi nel mondo del vino artigianale e scoprirne tutti i segreti: aneddoti, storie e tradizioni raccontate direttamente dai produttori i cui vini saranno accompagnati dalle creazioni dello chef Andrea Campani che ne esalteranno caratteristiche e unicità.

Affacciato sul lungarno Acciaiuoli, Il Borro Tuscan Bistro di Firenze è un ristorante, un wine bar e una bottega di prodotti artigianali di altissima qualità e luogo di eventi gastronomici. Proprio per quest’impronta dinamica e la sua versatilità il locale è aperto tutto il giorno, dalle ore 11:00 alle ore 23:00. Al suo interno si respira l’atmosfera delle antiche botteghe fiorentine in chiave moderna: il carattere contemporaneo dell’arredo si integra al meglio con l’antica struttura originaria, caratterizzata da un ampio soffitto a volta, che ospita la sala in un ambiente accogliente ed elegante. In perfetto stile bistrot, è il luogo ideale dove scoprire e degustare prodotti tipici di nicchia e di qualità con amici, per lavoro, per un momento di relax, il pranzo, l’aperitivo o la cena. All’entrata, un grande bancone di salumi e formaggi tipici accoglie gli ospiti, liberi di scoprire, assaggiare, rilassarsi, ma anche divertirsi curiosando attraverso i vetri della cucina a vista, vera protagonista della sala. L’offerta gastronomica, gestita dall’executive chef dei ristoranti de Il Borro, Andrea Campani, rende omaggio alla sua terra di origine: la Toscana. Particolare attenzione è data agli ingredienti, sempre freschi e stagionali, come frutta e verdura che provengono direttamente dall’Orto biologico de Il Borro e le carni, formaggi e il pescato forniti da artigiani virtuosi selezionati con cura e con i quali sono state avviate collaborazioni continuative. Non solo un luogo dove mangiare e acquistare prodotti, sempre ricercati- dai vini e distillati, alle paste artigianali, alle conserve e sott’oli, fino a dolci e biscotti- ma anche un punto di ritrovo, in cui anche incontrare e conoscere i produttori che fanno mostra di sé con i prodotti esposti sulle pareti-dispensa, partecipare a serate a tema, degustazioni di vini e incontrare ospiti speciali.

Lo chef Andrea Campani nasce nel 1977 a Montevarchi (nel cuore del Valdarno, in Toscana). Qui, sin da bambino, apprende l’importanza della qualità e stagionalità del cibo e il suo valore di convivialità e condivisione oltre che fonte di benessere e piacere. Diplomato alla scuola alberghiera di Firenze, inizia il suo percorso professionale in uno storico ristorante del Chianti: una cucina di forte impronta regionale, che esalta ingredienti locali, stagionali e di massima qualità. Da lì in avanti, Andrea svilupperà passione, curiosità, determinazione e un approccio profondamente legato alla tradizione culinaria toscana; lo chef di Montevarchi reinventa ogni giorno la gastronomia locale, declinandola in piatti semplici e al tempo stesso innovativi, contemporanei e dalla forte personalità. Dopo una breve parentesi come imprenditore con l’apertura di un’Osteria a Loro Ciuffenna, nel 2013 avviene l’incontro con Il Borro, azienda agricola e vitivinicola biologica, di proprietà di Ferruccio Ferragamo, e antico borgo medievale sito nel bacino del Valdarno di Sopra. Andrea ne sposa immediatamente il progetto e la vocazione eco-sostenibile, ritenendo Il Borro il luogo ideale per esprimere la sua identità, sperimentare ed elaborare una cucina semplice, libera dalla pesantezza del passato, ma al tempo stesso creativa e orgogliosamente toscana, nella quale la tecnica è sempre gestita con grande equilibrio. Oggi Andrea è Executive Chef dei ristoranti de Il Borro: Osteria del Borro e Il Borro Tuscan Bistro.