Siena: feriti e preoccupati dal razzismo

Il Sindaco di Colle di Val d'Elsa, Alessandro Donati: "Sconcerto per quanto accaduto. Oggi per noi è una giornata particolare, ci ritenevamo un territorio felice, libero da questi fenomeni"

Vicini di casa fuori di testa, con gli armadi pieni di bombe. E' di questo che stanno parlando in tanti stamani a Siena, dopo gli arresti e le rivelazioni giudiziarie di ieri. Il leader del gruppo arrestato era conosciuto per le sue posizioni estremiste e inneggianti al fascismo e per l'organizzazione di incontri nella sua abitazione. Nessuno però lo considerava pericoloso. Nel 2004 la Fondazione Mps finanziò la costruzione del centro islamico a Colle Val D'Elsa e alcuni dei soggetti coinvolti nelle indagini inviarono pesanti minacce ai vertici del tempo e pure ai dipendenti. Ma fu catalogato atti di persone un po' strane. I semi della violenza verbale di un tempo sono germogliati in piani criminali, fermati appena in tempo.

Il Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa, nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con cui si stigmatizza quanto emerso dalle indagini sull’eversione di matrice di estrema destra che avrebbe avuto tra i suoi obiettivi anche la moschea di Colle di Val d’Elsa. Il Sindaco, la Giunta e tutto il Consiglio comunale hanno voluto affermare con forza la distanza da ogni forma di terrorismo, odio e violenza, ribadendo e promuovendo i valori fondati sulla multiculturalità e della pacifica convivenza: «Esprimo il mio più profondo sconcerto per quanto accaduto – ha detto il Sindaco Alessandro Donati - Abbiamo appreso che uno dei potenziali obiettivi degli estremisti era anche la moschea di Colle di Val d’Elsa. Condanniamo fermamente sia l’intenzione che sarebbe andata a toccare direttamente il nostro territorio ma più in generale questo clima di odio, di razzismo e intolleranza che si respira ormai tutti i giorni. Credo che occorra da parte di tutti un passo indietro e di tenere alta la guardia per fermare questa onda che sta montando sempre di più. Oggi per noi è una giornata particolare, ci ritenevamo un territorio felice, libero da questi fenomeni e invece ci ritroviamo feriti e molto preoccupati. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per il grande lavoro svolto nell’ottica della sicurezza e del presidio del territorio».

Anche il Sindaco di Sovicille Gugliotti (espressione del centro sinistra) ha condannato questi fatti. Si attendono simili prese di posizione anche dai sindaci espressione del centro destra, che hanno ricevuto consensi anche dalla destra più estrema, attiva sul territorio senese.